В первом полугодии 2023 года «Бамстроймеханизация» (входит в ГК 1520) подготовила к укладке вторых путей 123 километра земляного полотна на участках БАМа в Амурской области и Хабаровском крае*. Работы – часть второго этапа развития Восточного полигона.

Участки расположены на линиях Хани – Тында, Тында – Бамовская, Февральск – Новый Ургал – Комсомольск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань. За 6 месяцев строители переработали здесь более 4,7 млн кубометров грунта, возвели 126 искусственных сооружений (мостов и водопропускных труб).

Больше всего перегонов, на которых земляное полотно передали в работу путевым машинным станциям РЖД, находится на линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань. Здесь на 7 участках подготовили насыпь под 35 км второго пути.

Новые двухпутные перегоны увеличат пропускную способность грузонапряженных участков Дальневосточной магистрали.

*Строительство вторых путей – сложный многоэтапный процесс. Специалисты «Бамстроймеханизации» отсыпают на перегонах земляное полотно, возводят искусственные сооружения – мосты и водопропускные трубы. Затем участки передают путевым машинным станциям РЖД, которые выполняют укладку верхнего строения пути – рельсошпальной решетки.