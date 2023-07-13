 

ГК 1520 за полгода подготовила более 120 км БАМа к укладке вторых путей

13 июля 2023, 14:00 371 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ГК 1520
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: 1520.ru

Фото: 1520.ru

В первом полугодии 2023 года «Бамстроймеханизация» (входит в ГК 1520) подготовила к укладке вторых путей 123 километра земляного полотна на участках БАМа в Амурской области и Хабаровском крае*. Работы – часть второго этапа развития Восточного полигона.  

Участки расположены на линиях Хани – Тында, Тында – Бамовская, Февральск – Новый Ургал – Комсомольск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань. За 6 месяцев строители переработали здесь более 4,7 млн кубометров грунта, возвели 126 искусственных сооружений (мостов и водопропускных труб). 

Больше всего перегонов, на которых земляное полотно передали в работу путевым машинным станциям РЖД, находится на линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань. Здесь на 7 участках подготовили насыпь под 35 км второго пути. 

Новые двухпутные перегоны увеличат пропускную способность грузонапряженных участков Дальневосточной магистрали.  

*Строительство вторых путей – сложный многоэтапный процесс. Специалисты «Бамстроймеханизации» отсыпают на перегонах земляное полотно, возводят искусственные сооружения – мосты и водопропускные трубы. Затем участки передают путевым машинным станциям РЖД, которые выполняют укладку верхнего строения пути – рельсошпальной решетки. 

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Метки: ГК 1520, ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД, БАМ
Отрасль: Строительство Транспорт 

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