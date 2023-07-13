Правительство продолжает работу по обеспечению технологического суверенитета – это одно из шести целевых направлений, развивать которые поручил Президент. Подписано распоряжение, утверждающее комплексную научно-техническую программу полного инновационного цикла «Новые композиционные материалы: технологии конструирования и производства».

Главная цель программы – добиться технологического лидерства страны за счёт создания передовых технологий производства композиционных материалов и изделий из них.

«Важно, что применение отечественных композиционных материалов позволит повысить конкурентоспособность ключевых отраслей, прежде всего космоса, судо- и авиастроения, автопрома, транспортного сектора, энергетики, строительного комплекса», – отметил Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства 13 июля.

В 2023–2027 годах участники программы должны разработать и внедрить не менее 42 технологий, соответствующих актуальным тенденциям мирового рынка. Так, например, одна из задач, стоящая перед ними, – снижение стоимости углеродного волокна для увеличения его потребления в реальном секторе экономики. Кроме того, специалистам нужно будет найти оптимальные решения по утилизации композитных отходов и производству материалов на основе вторично переработанного углеродного волокна.

Разработкой новых технологий займутся ведущие российские научные и производственные центры, среди которых Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, ООО «Завод углеродных и композиционных материалов», Институт физики твёрдого тела РАН, Научно-производственный центр «Углеродные волокна и композиты», Московский авиационный институт, ЦАГИ им. Н.Е.Жуковского.

Одно из приоритетных направлений комплексной программы – кадровое обеспечение отрасли композиционных материалов. Эту задачу планируется решить за счёт внедрения новых практико-ориентированных образовательных программ в вузах, готовящих инженеров.

Общий объём финансирования программы в 2023–2027 годах составит более 6,7 млрд рублей. Половина из них – средства федерального бюджета. Они будут предоставляться в виде грантов в форме субсидий в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».