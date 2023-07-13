 

"Россети" и "ОПОРА РОССИИ" создали координационный совет по взаимодействию в сфере электроэнергетики

13 июля 2023, 13:30 376 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО "Россети"
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Приказ о создании координационного совета подписали Первый заместитель Генерального директора компании «Россети» Андрей Муров и Президент бизнес-объединения «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин. Его возглавят Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Алексей Мольский и Вице-президент организации Владимир Гриценко.

Координационный совет позволит усилить взаимодействие между компаниями Группы «Россети» и представителями малого и среднего бизнеса, а также создать дополнительную площадку для информационной поддержки предпринимателей. В частности, предполагается проведение совместных мероприятий по разъяснению законодательных норм, аспектов регулирования отрасли, закупочной деятельности, правил учета электроэнергии и вопросов технологического присоединения.

Среди сфер сотрудничества – цифровая трансформация, импортозамещение программного обеспечения, тарифное и нормативно-правовое регулирование в электроэнергетике, инновационные методики эффективного обучения безопасности труда, содействие достижению целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы», использование новых средств обработки данных и искусственного интеллекта для повышения производительности труда в электросетевом комплексе и др.

«Малый и средний бизнес служит основой диверсификации экономики, является источником прорывных идей и технологических инноваций. Сегодня особенно важно активно содействовать развитию данной категории бизнеса, что полностью отвечает интересам как самих предпринимателей, так и крупных заказчиков, включая сетевой комплекс, а также потребителей услуг. Группа «Россети» давно сотрудничает с профильными объединениями, активно участвует в государственных программах поддержки, наращивает долю МСП в закупках. Создание координационного совета позволит расширить эффекты проводимой работы», – отметил Андрей Муров.

«Наше взаимодействие затронет широкий диапазон направлений – от цифровой трансформации и импортозамещения программных продуктов до энергоэффективности и энергосбережения. Уверен, это позволит участникам коммуникации смотреть на общую ситуацию стратегически и совместно вырабатывать решения, удовлетворяющие все стороны», – считает Александр Калинин.

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Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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