Приказ о создании координационного совета подписали Первый заместитель Генерального директора компании «Россети» Андрей Муров и Президент бизнес-объединения «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин. Его возглавят Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Алексей Мольский и Вице-президент организации Владимир Гриценко.

Координационный совет позволит усилить взаимодействие между компаниями Группы «Россети» и представителями малого и среднего бизнеса, а также создать дополнительную площадку для информационной поддержки предпринимателей. В частности, предполагается проведение совместных мероприятий по разъяснению законодательных норм, аспектов регулирования отрасли, закупочной деятельности, правил учета электроэнергии и вопросов технологического присоединения.

Среди сфер сотрудничества – цифровая трансформация, импортозамещение программного обеспечения, тарифное и нормативно-правовое регулирование в электроэнергетике, инновационные методики эффективного обучения безопасности труда, содействие достижению целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы», использование новых средств обработки данных и искусственного интеллекта для повышения производительности труда в электросетевом комплексе и др.

«Малый и средний бизнес служит основой диверсификации экономики, является источником прорывных идей и технологических инноваций. Сегодня особенно важно активно содействовать развитию данной категории бизнеса, что полностью отвечает интересам как самих предпринимателей, так и крупных заказчиков, включая сетевой комплекс, а также потребителей услуг. Группа «Россети» давно сотрудничает с профильными объединениями, активно участвует в государственных программах поддержки, наращивает долю МСП в закупках. Создание координационного совета позволит расширить эффекты проводимой работы», – отметил Андрей Муров.