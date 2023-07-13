RusCable Insider #319
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Всех пятерых воздухоплавателей, зависших в корзине на проводах линии электропередачи 500 кВ, сняли спасатели. Люди не пострадали.
Напомним, 12 июля воздушный шар завис на проводах у села Казинка в полутора километрах от ОЭЗ «Липецк». После крушения начался пожар, находившиеся в корзине самостоятельно его потушили. На высоте в 27 метров пять человек провели около двух часов. В спасательной операции принимали участие пожарные, энергетики, врачи скорой помощи и полицейские.
«Мгновенное срабатывание автоматических защит линии позволило избежать фатальных последствий для пассажиров воздушного шара, связанных с рисками поражения током. Также инцидент не привел к обесточению потребителей и ограничению выдачи мощности электростанций», — сообщили в «МЭС Центра».
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