 

Аналитика кабельного рынка за неделю. Отчет №10 от 14 июля 2023 года

14 июля 2023, 18:04 407 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: RusCable.Ru
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Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка  и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.

Новая продукция и сертификаты

На прошедшей неделе было зарегистрировано 6 сертификатов соответствия на КПП.

Заявленная продукция:

  • Кабели теплостойкие повышенной пожаробезопасности для подвижного состава рельсового транспорта;
  • Провода теплостойкие повышенной пожаробезопасности;
  • Кабели силовые, предназначенные для применения на атомных станциях, не распространяющие горение при групповой прокладке;
  • Кабели контрольные, не распространяющие горение при групповой прокладке.

Заявителем по всем группам продукции выступил завод "Москабельмет".

Новые производства

На этой неделе в кабельной промышленности новых юридических лиц зарегистрировано не было.

Рынок полимеров

Индекс полимеров не претерпел изменений по сравнению с прошлой неделей. Сравнивая с показателями за последние 30 дней, совокупный рост Индекса составил 14,45%.

Индекс занятости и рынок труда

Прошедшая неделя отметилась значительным повышением количества как вакансий, так и резюме. Индекс занятости населения на сегодня составляет 0,3, что означает, что на каждую вакансию от работодателя в кабельной отрасли приходится около 3 резюме. Сравнивая с показателями прошлых периодов, можно заключить, что за 3 месяца индекс занятости возрос на 19,7%.

ТОП самых востребованных профессий в кабельной отрасли за последний месяц не претерпел изменений:

  1. Электромонтажник
  2. Менеджер по продажам
  3. Инженер-технолог, инженер-конструктор
  4. Оператор производственной линии
  5. Контролер (Специалист отдела контроля качества)

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Торговая активность и цены на кабель

Обновленный индекс торговой активности составил по итогам прошлой недели 43,98 ед., что означает, что на 100 объявлений продавцов приходится около 44 покупателей. Таким образом, по сравнению с прошлой неделей индекс возрос на 0,03%.

Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) упал на 12,3%, что является закономерным итогом резкого подъема цен прошлой недели. Резкий рост цен, вызванный колебанием валюты, достаточно быстро был нивелирован, и сейчас цены постепенно возвращаются в привычный диапазон.

Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 6406 рублей за 100 метров кабеля - на 6,1% ниже, чем на прошлой неделе.

Розничные цены на кабель

Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов –  8625 рублей (маркетплейс Ozon). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 4788 рублей (Ozon), что на 25,8% ниже показателей прошлой недели. Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет) снизился на 8,7% по сравнению с прошлой неделей.

Цены дистрибьюторов

Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 7100 до 9990 рублей за 100 метров кабеля.

Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 14 июля 2023 года.

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Метки: ПЛЮС, АНАЛИТИКА
Отрасль: Кабельная промышленность 

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