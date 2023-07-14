RusCable Insider #319
Кабель будущего, заседание АЭК в Пскове и история успеха "ВЛЦ Инструмент"
Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.
На прошедшей неделе было зарегистрировано 6 сертификатов соответствия на КПП.
Заявленная продукция:
Заявителем по всем группам продукции выступил завод "Москабельмет".
На этой неделе в кабельной промышленности новых юридических лиц зарегистрировано не было.
Индекс полимеров не претерпел изменений по сравнению с прошлой неделей. Сравнивая с показателями за последние 30 дней, совокупный рост Индекса составил 14,45%.
Прошедшая неделя отметилась значительным повышением количества как вакансий, так и резюме. Индекс занятости населения на сегодня составляет 0,3, что означает, что на каждую вакансию от работодателя в кабельной отрасли приходится около 3 резюме. Сравнивая с показателями прошлых периодов, можно заключить, что за 3 месяца индекс занятости возрос на 19,7%.
ТОП самых востребованных профессий в кабельной отрасли за последний месяц не претерпел изменений:
ТОП-5 самых популярных новостей прошедшей недели:
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Обновленный индекс торговой активности составил по итогам прошлой недели 43,98 ед., что означает, что на 100 объявлений продавцов приходится около 44 покупателей. Таким образом, по сравнению с прошлой неделей индекс возрос на 0,03%.
Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) упал на 12,3%, что является закономерным итогом резкого подъема цен прошлой недели. Резкий рост цен, вызванный колебанием валюты, достаточно быстро был нивелирован, и сейчас цены постепенно возвращаются в привычный диапазон.
Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 6406 рублей за 100 метров кабеля - на 6,1% ниже, чем на прошлой неделе.
Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 8625 рублей (маркетплейс Ozon). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 4788 рублей (Ozon), что на 25,8% ниже показателей прошлой недели. Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет) снизился на 8,7% по сравнению с прошлой неделей.
Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 7100 до 9990 рублей за 100 метров кабеля.
Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 14 июля 2023 года.
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