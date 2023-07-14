Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.

Новая продукция и сертификаты

На прошедшей неделе было зарегистрировано 6 сертификатов соответствия на КПП.

Заявленная продукция:

Кабели теплостойкие повышенной пожаробезопасности для подвижного состава рельсового транспорта;

Провода теплостойкие повышенной пожаробезопасности;

Кабели силовые, предназначенные для применения на атомных станциях, не распространяющие горение при групповой прокладке;

Кабели контрольные, не распространяющие горение при групповой прокладке.

Заявителем по всем группам продукции выступил завод "Москабельмет".

Новые производства

На этой неделе в кабельной промышленности новых юридических лиц зарегистрировано не было.

Рынок полимеров

Индекс полимеров не претерпел изменений по сравнению с прошлой неделей. Сравнивая с показателями за последние 30 дней, совокупный рост Индекса составил 14,45%.

Индекс занятости и рынок труда

Прошедшая неделя отметилась значительным повышением количества как вакансий, так и резюме. Индекс занятости населения на сегодня составляет 0,3, что означает, что на каждую вакансию от работодателя в кабельной отрасли приходится около 3 резюме. Сравнивая с показателями прошлых периодов, можно заключить, что за 3 месяца индекс занятости возрос на 19,7%.

ТОП самых востребованных профессий в кабельной отрасли за последний месяц не претерпел изменений:

Электромонтажник Менеджер по продажам Инженер-технолог, инженер-конструктор Оператор производственной линии Контролер (Специалист отдела контроля качества)

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Торговая активность и цены на кабель

Обновленный индекс торговой активности составил по итогам прошлой недели 43,98 ед., что означает, что на 100 объявлений продавцов приходится около 44 покупателей. Таким образом, по сравнению с прошлой неделей индекс возрос на 0,03%.

Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) упал на 12,3%, что является закономерным итогом резкого подъема цен прошлой недели. Резкий рост цен, вызванный колебанием валюты, достаточно быстро был нивелирован, и сейчас цены постепенно возвращаются в привычный диапазон.

Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 6406 рублей за 100 метров кабеля - на 6,1% ниже, чем на прошлой неделе.

Розничные цены на кабель

Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 8625 рублей (маркетплейс Ozon). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 4788 рублей (Ozon), что на 25,8% ниже показателей прошлой недели. Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет) снизился на 8,7% по сравнению с прошлой неделей.

Цены дистрибьюторов

Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 7100 до 9990 рублей за 100 метров кабеля.

Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 14 июля 2023 года.