Сотрудники филиала ПАО «Россети Волга» – «Ульяновские распределительные сети» продолжают ремонт оборудования на подстанции 110/35/10 кВ «Тереньга». Подстанция обеспечивает электроснабжение более 7000 жителей и 20 социально значимых объектов Тереньгульского района Ульяновской области, а также потребителей смежных сетевых организаций.

Энергетики отремонтировали два силовых трансформатора и два трансформатора собственных нужд, обеспечивающих работу всей подстанции, 19 масляных выключателей 35 и 10 кВ, выполнили ремонт систем шин на открытом распределительном устройстве 110 кВ. Также запланирован ремонт разъединителей, короткозамыкателей, конденсаторов связи и 6 разрядников, защищающих оборудование подстанции от грозовых перенапряжений. До конца ежегодной ремонтной кампании будет проведена замена высоковольтных вводов, ремонт производственных сооружений, железобетонных стоек под оборудование, покраска всего электрооборудования с последующим нанесением диспетчерских наименований, расцветки фаз и знаков, предупреждающих об опасности. Для того, чтобы оценить состояние электрооборудования, удостовериться в его исправности и надежности, при ремонте был проведен целый комплекс соответствующих измерений и испытаний.

Общая стоимость работ составляет свыше 2,5 млн рублей.

Качественное выполнение всех запланированных энергетиками работ на электрооборудовании позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, подготовить оборудование к осенне-зимнему периоду и сократить риск технологических нарушений и сбоев в электросетях.