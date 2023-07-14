Евгений Грабчак в ходе рабочей поездки в Запорожскую область обсудил с представителями местных органов власти режимы работы Запорожской ТЭС с учётом осушения Каховского водохранилища.

Также рассматривались вопросы физической защиты ключевых объектов топливно-энергетического комплекса, реализация федеральных и региональных программ по восстановлению и развитию энергоинфраструктуры.

Помимо этого, участники встречи уделили внимание теме подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду.

В первом полугодии энергетики на территории Запорожской области выполнили восстановление и ремонт 336 воздушных линий электропередачи различного напряжения, 41 подстанции. На вторую половину года запланированы 22 мероприятия в электросетевом комплексе, отметил замминистра.

Он добавил, что с начала 2023 года на территории Запорожской области 57 раз выполнялось восстановление объектов газотранспортной инфраструктуры, связанное с устранением последствий её повреждений. Восстановлена подача газа более 5,5 тыс потребителей в 57 населённых пунктах региона. Во втором полугодии специалисты продолжат активно строить и восстанавливать объекты газовой инфраструктуры.

Для повышения эффективности работы персонала энергокомпаний будут закуплены порядка 200 единиц оборудования и материалов аварийного резерва.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы обеспечения ритмичности поставок светлых нефтепродуктов и гарантированного покрытия спроса в регионе в том числе накопление запасов для стабильного прохождения отопительного сезона.