Вопросы надежности и качества электроснабжения потребителей г.о. Шатура обсудили глава городского округа Шатура Алексей Артюхин и руководитель Шатурского района электрических сетей (РЭС) филиала «Восточные электрические сети» Алексей Ворошилов. Участниками встречи также стали заместитель главы Татьяна Хотинская и руководитель Дмитровского территориального управления администрации Виктор Макаров.

Представителям администрации в деревне Харлампеево были продемонстрированы модернизированная трансформаторная подстанция (ТП) 10/0,4 кВ и обновленный участок воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ протяженностью 600 метров. В соседнем Обухово энергетики Шатурского РЭС выполняли капитальный ремонт участка ВЛ 0,4 кВ протяженностью 700 м, в ходе которого на ранее установленные 19 новых железобетонных опор монтировали самонесущий изолированный провод (СИП), обладающий улучшенными техническими характеристиками по надежности и безопасности.

Как отметил житель деревни Харлампеево Юрий Лабудин, после подачи жителями заявки на увеличение мощности и проведенных специалистами компании «Россети Московский регион» ремонтных мероприятий улучшено электроснабжение порядка 200 потребителей.

Кроме того, в деревне Ананинской и селе Дмитровский Погост реконструировано более 7,3 км ВЛ 10 кВ. Ещё порядка девяти километров ВЛ 0,4/10 кВ были отремонтированы в 13 населенных пунктах (Маланинская, Семёновская, Бармино, Ананкино, Курьяниха и др.). 150 новых взамен выработавших свой срок эксплуатации установлены на ЛЭП в 15 населенных пунктах (Пустоша, Воронинская, Горяновская, Шарапово и др.). А в Кривандино, Середниково, Шатурторфе, Красных Лугах, Леке, Ботино, Дубасово и Шатуре специалисты компании отремонтировали девять трансформаторных подстанций.

По словам Виктора Макарова, Дмитровское управление работает в тесном контакте с Шатурским РЭС, что помогает слаженно и оперативно решать любые вопросы.

Алексей Ворошилов также ответил на вопросы по надёжности электроснабжения других населённых пунктов, отметив, что подавляющее большинство работ выполняется хозяйственным способом, то есть без привлечения подрядных организаций, и поделился планами на предстоящие месяцы:

– До начала осенне-зимнего периода 2023 – 2024 года на территории округа Шатура нам предстоит модернизировать еще более 15,7 км провода на ВЛ 0,4/6/10 кВ в 11 населенных пунктах – Фёдоровской, Семёновской, Пышлицах Дорофеево и др.. Взамен устаревших опор будут установлены 46 новых на воздушных линиях, обеспечивающих электроснабжение жителей деревень и сел Маврино, Дубасово, Бордуки, Пустоша, Никитинская, Дорофеево, Пышлицы, Гора, центральной усадьбы совхоза «Мир». Кроме того, ремонтные работы будут проведены на 17 трансформаторных подстанциях в населенных пунктах Пестовская, Середниково, Воронинская, Дмитровский Погост, Стенинская, Маланинская, Дёмино, Горелово, Поздняки, Новосидоровская, Тельма, Гришакино, Пронино, Федеевская, Дерзковская, Бородино, Волово.

– Пообщавшись с жителями, мы убедились в остроте и важности вопроса надежного электроснабжения конкретно этой деревни, который решили специалисты компании «Россети Московский регион» для комфортной жизни населения Харлампеево, – отметила Татьяна Хотинская.

В завершение встречи глава г.о. Шатура Алексей Артюхин выразил слова благодарности в адрес энергетиков «Россети Московский регион» за проводимые мероприятия по модернизации электросетей:

– Мы живем в XXI веке, и о развитии русской деревни можно говорить только при условии надежно работающей инфраструктуры. Спасибо энергетикам за эту работу!