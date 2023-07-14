В Мензелинском районе будет построена автомобильная дорога протяженностью 2,8 км, сообщает RosTender.info.

Государственное бюджетное учреждение "Дирекция финансирования программ дорожных работ" объявило открытый конкурс в электронной форме.

Согласно техническому заданию проектируемый участок является автомобильной дорогой IV категории с двумя полосами движения и относится к классу «дорога обычного типа (не скоростная дорога)». Окончание работ по строительству запланировано на конец ноября 2023 года.

Источником финансирования выступает бюджет Республики Татарстан. Заявки на участие принимаются до 31 июля. Контракт с победителем заключается на сумму 237,1 млн рублей.