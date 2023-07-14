Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) выступила организатором круглого стола на тему «Технологический суверенитет в дизельной электрогенерации как основа энергетической безопасности Дальнего Востока и Арктики», который состоялся на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Мероприятие поддержали Ассоциации «Энергоинновация» и АНО «Инновационный инжиниринговый центр» («Иннопрактика»).

По словам модератора дискуссии, руководителя направления по энергетике и ЖКХ КРДВ Максима Губанова, совокупная мощность дизельной электрогенерации в удаленных и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики составляет более 1 ГВт, из них более половины требуют модернизации уже в настоящее время. Большинство новых инвестиционных проектов по освоению месторождений твердых полезных ископаемых вдали от централизованной энергетической инфраструктуры планируется на основе дизельных электростанций совокупной мощностью более 300 МВт.

«Все текущие и потенциальные инвестиционные проекты в этой сфере сталкиваются с проблемой поставки генерирующего оборудования. В сложившейся ситуации достижение технологического суверенитета в дизельной электрогенерации – ключевое условие обеспечения энергетической безопасности территорий Дальнего Востока и Арктики, а также других регионов Крайнего Севера», - отметил представитель КРДВ.

В дискуссии выступили представители «Деловой России», ПАО «РусГидро», АО «Мобильные ГТЭС», ПАО «Газпром нефть», АО «АГД Даймондс», ООО «Кама-Энергетика», ЗАО «НГ Энерго», АО «Синара – Транспортные машины», ГК «ЕРЗ», ПИК «Ярдизель», ООО «Хевел Энергосервис», ООО «Группа ЭНЭЛТ» и другие.

Участники мероприятия предложили: разработать программы перспективного развития локальной энергетики в каждом субъекте Российской Федерации; провести централизованные конкурсы на реализацию инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов распределённой генерации; установить критерии по использованию оборудования отечественного производства и разработать технические требования и стандарты на их использование; создать отдельный государственный фонд для осуществления поддержки частных инвестиций в эту отрасль.

Соответствующие инициативы уже длительное время обсуждаются в профессиональном сообществе, есть соответствующие поручения Президента и Правительства Российской Федерации, в том числе по итогам Восточного экономического форума в 2022 году. С учётом государственной политики по достижению технологического суверенитета в критических отраслях все они требуют скорейшей реализации.

Так, директор департамента по работе с ФОИВ и государственными компаниями АНО «Инновационный инжиниринговый центр» Роман Неуступкин считает, что сейчас необходимо организовать совместную работу энергетических компаний, российских производителей оборудования и органов власти по установлению потребности в отечественной продукции для локальной энергетики, формированию спроса, определению конкурентных преимуществ и дальнейших мер поддержки их реализации.

«В рамках государственной политики по достижению технологического суверенитета в приоритетных направлениях экономки мы работаем со всеми отраслями промышленности, включая энергетическую. Двигатели и дизель-генераторные установки, наряду с другими технологиями распределённой генерации, входят в критерии проектов технологического суверенитета, и с учётом высокой потребности для обеспечения энергетической безопасности целого макрорегиона требуют активизации инвестиционной деятельности, в том числе на основе особых мер государственной поддержки», - подчеркнул Роман Неуступкин.

По итогам сессии будут сформированы предложения по импортозамещению и достижению технологического суверенитета при реализации инвестиционных проектов для развития локальной энергетики на территориях Дальнего Востока и Арктики. Они будут представлены в рамках VIII Восточного экономического форума, который пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке.