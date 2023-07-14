В июне-июле 2023 года энергетики продолжают электрификацию объектов здравоохранения, образования и АПК на территории Первомайского района.

ГУП РК «Крымэнерго» уделяет особое внимание технологическому присоединению социально важных объектов на полуострове. Данные мероприятия реализуются в нормативные сроки и под строгим контролем руководства предприятия. Выполняя свои обязательства по договорам, специалисты расширяют сетевую инфраструктуру, вводят в эксплуатацию новое энергооборудование.

В настоящее время в с. Гришино Первомайского района завершаются работы по подключению детского сада на 130 мест, строительство которого ведется в рамках государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Уже установлено 26 железобетонных опор, проложено более 1,2 км воздушных линий 0,4-10 кВ и смонтирована трансформаторная подстанция 160 кВА. Электроснабжение дошкольного образовательного учреждения будет осуществляться по второй категории надежности, предусматривающей обеспечение энергией по основной и резервной схемам.

В первой декаде июля на территории Правдовского сельского поселения для улучшения энергоснабжения сельскохозяйственного предприятия, специализирующегося на выращивании зерновых культур, и подключения насосного оборудования была проведена замена трансформатора с увеличением мощности энергообъекта.

Наряду с этим сотрудники сетевой организации подали электроэнергию трем фельдшерско-акушерским пунктам в с. Гришино, с. Степном и с. Правда. Кроме того, во втором квартале в связи с увеличением мощности было установлено новое оборудование и подключены к электрическим сетям дома культуры в селах Степном, Октябрьском и Новая Деревня.

В целом за 6 месяцев 2023 года ГУП РК «Крымэнерго» в Первомайском районе выполнило на 11% заявок больше, чем за аналогичный период прошлого года.