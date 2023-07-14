В контексте обсуждения текущей ценовой ситуации на российском рынке строительных материалов Минпромторг России напоминает о необходимости сохранения и исполнения ранее заключенных долгосрочных договоров.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации обращает особое внимание всех участников российского рынка на то, что долгосрочные договора обеспечивают возможность для участвующих в них сторон планировать свою деятельность на основе понятных, прозрачных и предсказуемых условий, и, в условиях санкционного давления, являются одним из факторов стабильности в ключевых отраслях российской экономики и межотраслевом сотрудничестве.

При этом, «отсутствие доступа к иностранным ценовым котировкам не может являться уважительным основанием для прекращения действия долгосрочных договоров и оправданием неисполнения обязательств. Речь идет как о новых контрактах, так и о ранее заключенных», - подчеркивает Статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

Для решения спорных вопросов и заключения новых прямых долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием уже сегодня, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации рекомендует обратиться к аналогичным котировкам российских информационно-аналитических агентств. Такие котировки уже используются ФАС России, в частности, при расчете акциза на сталь.

Кроме того, в перспективе Минпромторг России разработает методику заключения долгосрочных прямых контрактов с российскими индикаторами цен.