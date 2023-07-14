 

На Николаевской ТЭЦ переведен на газ еще один котлоагрегат

14 июля 2023, 16:45 364 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "РусГидро"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rushydro.ru

Фото: rushydro.ru

На Николаевской ТЭЦ РусГидро завершены работы по переводу на сжигание природного газа котлоагрегата №1. Он стал четвертым из шести газифицированным котлоагрегатом станции.

Работы по переводу на газ котлоагрегата №1 были начаты в 2022 году. До реконструкции на нем сжигался мазут, который теперь станет резервным топливом. Перед вводом оборудования в постоянную эксплуатацию были проведены пусконаладочные работы и приемо-сдаточные испытания, а также успешно пройден этап подконтрольной эксплуатации. Сегодня котлоагрегат задействован в производственном процессе Николаевской ТЭЦ и полностью готов к работе в отопительный сезон.

Перевод котлоагрегатов на сжигание природного газа значительно улучшает как экологические, так и экономические параметры работы Николаевской ТЭЦ. Исключаются выбросы сажи и окислов серы, значительно сокращаются выбросы окислов азота.

Производственной программой Дальневосточной генерирующей компании РусГидро предусмотрен полный перевод Николаевской ТЭЦ на сжигание природного газа. В 2023 году начнутся работы по реконструкции котлоагрегата №4, а в 2025 году – последнего котлоагрегата №2.

Николаевская ТЭЦ находится в Хабаровском крае и обеспечивает энергоснабжение изолированного от единой энергосистемы энергорайона, включающего город Николаевск-на-Амуре и прилегающие населенные пункты. Электрическая мощность станции составляет 130,6 МВт, тепловая мощность – 321,2 Гкал/ч.

Обсудить на форуме
Метки: РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
14.07.2023
Немецкий системный оператор 50Hertz намерен усовершенствовать процесс зарядки электромобилей
04.04.2019
Российские ученые впервые синтезировали полимеры под действием солнечного света
14.11.2019
"МЕТАКЛЭЙ" примет участие в форуме "Полимеры России и СНГ"
14.07.2023
Энергетики ульяновского филиала "Россети Волга" повышают надежность электроснабжения Тереньгульского района
09.03.2023
В Московском Политехе разработали полимеры с износостойким тонкопленочным покрытием
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно