На Николаевской ТЭЦ переведен на газ еще один котлоагрегат

На Николаевской ТЭЦ РусГидро завершены работы по переводу на сжигание природного газа котлоагрегата №1. Он стал четвертым из шести газифицированным котлоагрегатом станции.

Работы по переводу на газ котлоагрегата №1 были начаты в 2022 году. До реконструкции на нем сжигался мазут, который теперь станет резервным топливом. Перед вводом оборудования в постоянную эксплуатацию были проведены пусконаладочные работы и приемо-сдаточные испытания, а также успешно пройден этап подконтрольной эксплуатации. Сегодня котлоагрегат задействован в производственном процессе Николаевской ТЭЦ и полностью готов к работе в отопительный сезон.

Перевод котлоагрегатов на сжигание природного газа значительно улучшает как экологические, так и экономические параметры работы Николаевской ТЭЦ. Исключаются выбросы сажи и окислов серы, значительно сокращаются выбросы окислов азота.

Производственной программой Дальневосточной генерирующей компании РусГидро предусмотрен полный перевод Николаевской ТЭЦ на сжигание природного газа. В 2023 году начнутся работы по реконструкции котлоагрегата №4, а в 2025 году – последнего котлоагрегата №2.

Николаевская ТЭЦ находится в Хабаровском крае и обеспечивает энергоснабжение изолированного от единой энергосистемы энергорайона, включающего город Николаевск-на-Амуре и прилегающие населенные пункты. Электрическая мощность станции составляет 130,6 МВт, тепловая мощность – 321,2 Гкал/ч.