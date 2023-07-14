Правительство продолжает создавать условия для повышения уровня технологической независимости страны. На поддержку проектов по созданию комплектующих для предприятий, работающих в ключевых отраслях промышленности, будет дополнительно направлено 2 млрд рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства выделены из резервного фонда Правительства. Они позволят поддержать 34 проекта обратного инжиниринга, предусматривающие разработку конструкторской документации на различные комплектующие изделия. Речь в том числе идёт о деталях и компонентах для оборудования, которое используется в медицинской, нефтегазовой, станкоинструментальной и радиоэлектронной промышленности, а также в транспортном машиностроении. Серийный выпуск таких комплектующих изделий планируется в период с 2025 по 2030 год.

«Решение будет способствовать увеличению объёмов и перечня выпускаемой в России высокотехнологичной продукции, расширению производств и капиталовложений», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 13 июля, когда рассматривался этот вопрос.

В 2022 году уже было профинансировано 108 проектов обратного инжиниринга. Средний размер гранта составил 36,5 млн рублей.