К предстоящему осенне-зимнему сезону специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» провели техническое обслуживание и ремонт более 170 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. Выполненные мероприятия ремонтной программы позволят повысить надежность электроснабжения более миллиона потребителей, проживающих в пригороде Краснодара, Динском, Северском, Горячеключевском районах Краснодарского края, а также Тахтамукайском и Теучежском районах Республики Адыгея.

В ходе подготовки к пиковым нагрузкам осенне-зимнего периода 2023/2024 годов энергетики Краснодарских электрических сетей заменили около 80 км провода, почти 200 дефектных опор ЛЭП и четыре тысячи изоляторов.

Для обеспечения надёжного функционирования электрических сетей в период неблагоприятных погодных явлений на территории краснодарского энергорайона специалисты расчистили порядка 100 га в охранных зонах ЛЭП. Это позволит значительно сократить количество технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода в период непогоды.

Своевременное выполнение комплекса ремонтных работ позволяет обеспечить надежную работу энергообъектов и подготовить электросетевой комплекс к успешному прохождению осенне-зимнего пика нагрузок.