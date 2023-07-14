 

"Россети Ленэнерго" повысили надежность электроснабжения жителей Выборгского района Ленинградской области

14 июля 2023, 15:30 88 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

Специалисты «Россети Ленэнерго» завершили ремонт на воздушной линии 10 кВ, отвечающей за надежное электроснабжение жителей трех населенных пунктов Селезневского сельского поселения Выборгского района Ленинградской области.

В рамках ремонтных работ энергетики установили 125 новых опор и заменили более 20 км старого провода на самонесущий изолированный (СИП), безопасность которого обеспечивается специальной полимерной оболочкой, защищающей от внешних вредных факторов и повышающей надежность функционирования воздушных линий электропередачи.

«Работы проводились с применением тяжелой строительной техники на различных участках, основная часть которых – лесные массивы. На время проведения ремонта электроснабжение потребителей осуществлялось по резервной схеме», – рассказал первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» - «Выборгские электрические сети» Андрей Сорокин.

Благодаря проделанным работам повышена надежность электроснабжения свыше 680 жителей поселков Кравцово, Селезнево и Харитоново Селезневского сельского поселения Выборгского района Ленинградской области, включая социально значимые объекты: три котельные и два водозабора.

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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