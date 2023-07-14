По резервной схеме, с помощью линии связи, энергетики запитали подстанцию 35 кВ «Солнечную».

Напомним, вечером 13 июля шквалистый ветер и грозы повредили 12 опор линии электропередачи 110 кВ. Сотрудники компании "Россети Сибирь" работали всю ночь, разрабатывая и реализуя инженерное решение, которое позволило обеспечить электроэнергией большую часть жителей Абакана, Усть-Абаканского и Алтайского районов. На утро 14 июля без света оставались лишь 1 500 жителей Хакасии, электроснабжение которых зависело от подстанции "Солнечной".

В настоящий момент у всех жителей Хакасии есть электричество, за исключением отдельных технологических нарушений на линиях 0,4-10 кВ, устранением которых энергетики сейчас занимаются по заявкам жителей. Передвижные резервные источники энергоснабжения, по решению оперативного Штаба "Россети Сибирь", будут дозаправлены и оставаться на местах до полного завершения работ.

Параллельно бригады филиалов "Хакасэнерго", "Красноярскэнерго", "Кузбассэнерго-РЭС" и компании «МЭС Сибири» продолжают восстановление линии электропередачи 110 кВ. Завершение ремонта планируется до 22 июля. Только после этого энергетики смогут перевести электроснабжение жителей на нормальную схему питания.