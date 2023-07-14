Филиал ПАО «Россети» завершил обновление коммутационного оборудования на подстанции 220 кВ «Вольская» в Саратовской области. Специалисты выполнили ремонт парка разъединителей 220 кВ. В результате работ повышена надежность электроснабжения потребителей города Вольск и Краснопартизанского района Саратовской области с населением более 74 тыс. человек.

На объекте отремонтировали 3 комплекта разъединителей 220 кВ и приступили к обновлению оборудования 110 кВ. В ходе ремонта заменены детали, очищены контактные вводы, отрегулированы основные узлы оборудования.

Разъединители являются коммутационным оборудованием. Они предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи при проведении ремонтов и обслуживании электротехнического оборудования на открытых распределительных устройствах подстанций. Своевременный ремонт оборудования увеличивает срок его эксплуатации, снижает риск возникновения аварийных режимов в сети, что позволяет обеспечивать бесперебойную передачу электроэнергии потребителям.

Ранее на подстанции также обновили силовое оборудование. Был проведен капитальный ремонт автотрансформатора мощностью 125 МВА. В ходе работ на силовом агрегате были отремонтированы масло наполнители, установлена более надежная защита с гибкой оболочкой, защищающая маслонаполненное оборудование от соприкосновения с воздухом. Также обновлена система охлаждения трансформатора. Выполнена очистка трансформаторного масла, промывка всех охладителей, разборка и проверка маслонасосов. Проведена ревизия устройства регулировки под нагрузкой.

Подстанция 220 кВ «Вольская», установленной мощностью 370 МВА, обеспечивает надежность электроснабжения потребителей Вольска, среди которых такие предприятия, как «Вольский цементный завод», ООО «Газпром трансгаз Саратов», «Облкоммунэнерго» и другие.