«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт трех высоковольтных подстанций в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Центры питания обеспечивают электроэнергией одно из крупнейших в России месторождений нефти – Мамонтовское. На повышение надежности энергоснабжения нефтепромысла компания направила свыше 1,5 млн рублей.

Специалисты «Россети Тюмень» отремонтировали основное силовое оборудование подстанций 110 кВ «Лунная», «Очимкинская» и «Суворовская». На шести трансформаторах энергетики осуществили ревизию систем охлаждения, проверили исправность устройств регулирования напряжения и отобрали пробы трансформаторного масла для анализа диэлектрических свойств. Также выполнено техобслуживание выключателей классом напряжения 35 и 110 кВ – на них заменили все изношенные элементы. Для выполнения работ задействовали автогидроподъемник с вылетом стрелы до 30 метров.

Профилактические мероприятия на подстанциях состоялись в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Плановый ремонт энергообъектов позволил повысить надежность Мамонтовского месторождения нефти, входящего в десятку крупнейших центров добычи углеводородов России. С 1970 года здесь добыто свыше 600 миллионов тонн черного золота, а предполагаемые геологические запасы составляют 1,4 млрд тонн.