Выдана лицензия на завоз ядерного топлива для АЭС "Руппур"

Надзорный орган по ядерной энергии Бангладеш (Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority, BAERA) выдал лицензии на обращение, хранение и транспортировку ядерного топлива оператору АЭС «Руппур» Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC). Официальная церемония передачи лицензий состоялась в городе Пабна (Народная Республика Бангладеш).

Торжественную церемонию передачи лицензии открыл министр науки и технологии Народной Республики Бангладеш Зиалул Хасан, который отметил важность реализуемого в Бангладеш проекта по сооружению АЭС «Руппур» и пожелал успехов в его осуществлении. От российской стороны в мероприятии приняли участие заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Ферапонтов и первый заместитель генерального директора по атомной энергетике Госкорпорации «Росатом» – президент АО «АСЭ» Андрей Петров. Вице-президент АО АСЭ, директор проекта по сооружению АЭС «Руппур» Алексей Дерий рассказал о ходе реализации проекта по строительству первой атомной станции в Бангладеш в 2023 году.

«Завоз ядерного топлива на атомную станцию – это сложный технологический многоуровневый процесс, который должен соответствовать всем международным нормам безопасности. Следующий этап этого пути – приемочная инспекция в Новосибирске. Только после всех необходимых проверок и протокольных процедур будет осуществлена отгрузка и доставка топлива на АЭС "Руппур"», – сказал Алексей Дерий.

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.

Лицензия класса B разрешает покупку, владение, обращение и хранение ядерных материалов. Лицензия класса D позволяет российской транспортной компании осуществлять перевозку ядерных материалов, класс E предусматривает возможность импорта ядерных материалов.

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