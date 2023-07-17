С начала года на Загорской ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро») планово отремонтировали уже три гидроагрегата из шести запланированных. Планово-предупредительные ремонты проводятся на предприятии ежегодно и направлены на восстановление эксплуатационных свойств генерирующего оборудования, повышения надежности и безопасности его работы.

В мае энергетики станции и специалисты АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро) завершили типовой капитальный ремонт гидроагрегата №5. Работы продолжались 79 суток. За это время были проведены разбор, проверка технического состояния и устранение дефектов основных узлов и деталей оборудования: рабочего колеса, подпятника, направляющего аппарата, генераторного и турбинного подшипниковых узлов. Ремонт также коснулся вспомогательного оборудования. Кроме этого, в период капитального ремонта гидроагрегата работники Жигулевского участка «Гидроремонт-ВКК» отремонтировали блочный трансформатор №5 напряжением 15,75/500 кВ с подъемом колокола.

В июне-июле в рамках текущих ремонтов проведены ремонтно-восстановительные мероприятия на гидроагрегатах со станционными номерами 1 и 2.

Все отремонтированные на данный момент гидроагрегаты поставлены под нагрузку после успешного проведения приемо-сдаточных испытаний.

Ремонтная кампания на предприятии продолжается. В настоящее время в плановый текущий ремонт выведен гидроагрегат №6. В соответствии с утвержденным годовым графиком, ремонтные работы на генерирующем оборудовании завершатся к началу отопительного сезона в начале ноября.

В составе Загорской ГАЭС шесть обратимых гидроагрегатов каждый мощностью 200 МВт/220 МВт в турбинном/насосном режиме. Кроме производства электроэнергии, предприятие выполняет важные задачи по выравниванию суточной неоднородности графика нагрузок, поддержания нормативной частоты и напряжения в энергосистеме Центра.

Загорская ГАЭС – крупнейшая в России гидроаккумулирующая электростанция, расположенная в Московской области. Установленная мощность станции: в турбинном режиме – 1 200 МВт, в насосном режиме – 1 320 МВт. В состав генерирующих мощностей Загорской ГАЭС входят шесть обратимых гидроагрегатов, каждый мощностью 200/220 МВт соответственно. Среднегодовая выработка электроэнергии – 1,9 млрд. кВт·ч.

РусГидро – крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,4 ГВт.