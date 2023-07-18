Напоминаем, что Технический комитет РНК СИГРЭ проводит очередной цикл подготовки и отбора докладов от России на предстоящую Сессию СИГРЭ 2024 года, которая пройдет в Париже с 25 по 30 августа 2024 года.

Приоритетные темы (Preferential Subjects) Сессии СИГРЭ на английском языке доступны в информационном сообщении по ссылке.

Перевод приоритетных тем на русский язык доступен по ссылке.

Приглашаем всех желающих подготовить и направить аннотации докладов на русском и английском языке, оформленные в соответствии с принятыми требованиями, в адрес Руководителя либо секретаря соответствующего Национального исследовательского комитета РНК СИГРЭ с копией в адрес Ученого секретаря РНК СИГРЭ (science@cigre.ru) и Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ (cigre@cigre.ru) в срок до 21 июля 2023 года. После этого Национальные исследовательские комитеты РНК СИГРЭ проведут заседания по рассмотрению и отбору аннотаций по своим направлениям и в срок до 10 августа 2023 года направят их в адрес Технического комитета РНК СИГРЭ.

Аннотация и доклад должны соответствовать одной из приоритетных тем Сессии СИГРЭ 2024 года.

Шаблоны оформления аннотаций и инструкции доступны по ссылке.

Критерии отбора аннотаций и докладов на Сессии СИГРЭ:

Соответствие требованиям СИГРЭ к оформлению аннотаций (обязательное условие) по ссылке; Соответствие тем аннотаций докладов предпочтительным темам, утвержденным уполномоченным органом СИГРЭ (обязательное условие); Соответствие содержания аннотаций и докладов вопросам выбранной предпочтительной темы (обязательное условие); Отсутствие информации рекламного характера; Наличие созданных международных и национальных (российских) рабочих групп по тематикам исследований докладов, либо перспектив создания рабочих групп по темам докладов под руководством авторов (соавторов); Актуальность и новизна для России исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах; Актуальность и новизна на мировом уровне исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах; Представление в докладах выводов и рекомендаций, имеющих практическую ценность; Подтверждение реализации положений докладов в пилотных, образовательных и/или выполняющихся проектах; Проверка на повторное участие в Сессии СИГРЭ с прежним докладом.