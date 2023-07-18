Как СИБУР вкладывается в развитие кабельных заводов?
Напоминаем, что Технический комитет РНК СИГРЭ проводит очередной цикл подготовки и отбора докладов от России на предстоящую Сессию СИГРЭ 2024 года, которая пройдет в Париже с 25 по 30 августа 2024 года.
Приоритетные темы (Preferential Subjects) Сессии СИГРЭ на английском языке доступны в информационном сообщении по ссылке.
Перевод приоритетных тем на русский язык доступен по ссылке.
Приглашаем всех желающих подготовить и направить аннотации докладов на русском и английском языке, оформленные в соответствии с принятыми требованиями, в адрес Руководителя либо секретаря соответствующего Национального исследовательского комитета РНК СИГРЭ с копией в адрес Ученого секретаря РНК СИГРЭ (science@cigre.ru) и Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ (cigre@cigre.ru) в срок до 21 июля 2023 года. После этого Национальные исследовательские комитеты РНК СИГРЭ проведут заседания по рассмотрению и отбору аннотаций по своим направлениям и в срок до 10 августа 2023 года направят их в адрес Технического комитета РНК СИГРЭ.
Аннотация и доклад должны соответствовать одной из приоритетных тем Сессии СИГРЭ 2024 года.
Шаблоны оформления аннотаций и инструкции доступны по ссылке.
Критерии отбора аннотаций и докладов на Сессии СИГРЭ:
В случае возникновения вопросов обращаться к Закировой Светлане:
Тел.: 8-800-200-18-81 (доб.: 7-5952)
E-mail: cigre@cigre.ru
Мы запустили подписку RusCable Плюс!
Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter