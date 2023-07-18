 

"Россети" обеспечили выдачу мощности Кузьминской ВЭС на Ставрополье

18 июля 2023, 18:00 481 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rossetisk.ru

Фото: rossetisk.ru

Энергетики выполнили работы по технологическому присоединению новой ветроэлектростанции на западе Ставрополья. Общий объем инвестиций в схему выдачи мощности составил более 200 млн рублей.

Компания построила линии электропередачи 110 кВ суммарной протяженностью около 10 км, внедрила микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики на электросетевых объектах и ветрогенераторах. Оборудование позволит минимизировать риски возникновения технологических нарушений и повысить качество электроснабжения потребителей.

Выполненные работы обеспечили выдачу в сеть 160 МВт мощности Кузьминской ВЭС.

Кузьминская ВЭС – шестая ветроэлектростанция в Ставропольском крае. Она расположена в Кочубеевском районе и включает 64 ветроустановки мощностью 2,5 МВт каждая, способные ежегодно вырабатывать 378 млн кВт ч. Проект реализует компания «НоваВинд» (входит в Госкорпорацию «Росатом»).

Ставрополье – лидер по темпам развития «зеленой» энергетики. Доля ВЭС в энергосистеме региона составляет 10% от всей генерации. Группа «Россети» с 2021 года обеспечила выдачу в Единую национальную электрическую сеть более 600 МВт мощности ветропарков, в том числе самой большой ветроэлектростанции России – Кочубеевской ВЭС. Сейчас идут работы по техприсоединению Труновской ВЭС, которая строится на северо-западе края и будет вырабатывать 225 млн кВт ч электроэнергии в год.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, НОВАВИНД, ВЭС, РОСАТОМ
Отрасль: Электроэнергетика 

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