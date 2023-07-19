Специалисты Центральных электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» обеспечили электроснабжение новой школы, которая строится в деревне Кондратово.

Для выполнения обязательств по договору технологического присоединения энергетики проложили почти 200 метров кабельных линий 0,4 – 10 кВ. В зоне электрических нагрузок установили блочную комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную 2 трансформаторами мощностью по 630 кВА каждый. Эти и другие проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной образовательным учреждением мощности в объеме 500 кВт.

Четырёхэтажное здание школы будет рассчитано на 1100 учеников. Его возводят напротив масштабного жилого комплекса «Медовый», нового микрорайона в Кондратово. В здании разместятся просторные учебные кабинеты, столовая с обеденным залом на 559 мест, актовый зал, три спортивных зала.

Также тут предусмотрены помещения для инженерно-технологического класса, кабинетов робототехники и 3D-прототипирования, студии анимации и мультипликации, медиа-лаборатории, фото- и телестудии, а также школьной типографии. На благоустроенной территории расположатся футбольное поле, беговые дорожки, универсальная площадка для игр.

Школа в Кондратово строится в рамках федеральной госпрограммы «Развитие образования» нацпроекта «Образование»