Новый вектор сотрудничества крупнейшей электросетевой компании Поволжья с самарскими учебными заведениями был дан еще в марте текущего во время первой рабочей встречи Гендиректора ПАО «Россети Волга» Александра Гаврилова и Губернатора Дмитрия Азарова. Тогда глава региона познакомил руководителя «Россети Волга» с научным и образовательным потенциалом области, предложил оценить возможности университетов и учреждений среднего профессионального образования, а также рассказал о создаваемом образовательном кампусе на базе строительно-энергетического колледжа. Тогда же обсуждалась подготовка специалистов среднего профессионального образования по специальностям, востребованным в электроэнергетической отрасли.

В рамках нынешней встречи Александр Гаврилов рассказал, что в минувшем июне было заключено соглашение о сотрудничестве между филиалом ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» и строительно-энергетическим колледжем им П. Мачнева. Документ определяет совместную реализацию инновационных и инвестиционных проектов, проведение совместных научно-производственных, консультационных, сертификационных и экспертных работ.

– Одним из основных направлений нашей работы станет практическая подготовка в рамках практико-ориентированного обучения, – отметил Александр Гаврилов. – Студент получит знания в образовательном учреждении, а практические навыки – непосредственно на рабочем месте. Еще одно новое направление работы энергетиков и колледжа – программа «Профессионалитет», которая будет реализовываться с нового учебного года.

Также достигнута договоренность с руководством колледжа об оснащении полигона образовательно-производственного кластера в части эксплуатации и технического обслуживания электрического и электромеханического оборудования. Уже в сентябре на новом полигоне филиал «Самарские РС» планирует провести показательные соревнования профессионального мастерства среди персонала производственных отделений для студентов колледжа, на которые Александр Гаврилов пригласил главу самарского региона.

- Спасибо за внимательное отношение к подготовке кадров, что так оперативно откликнулись. У нас действительно есть амбиции - сделать полноценный кампус среднего профессионального образования на базе колледжа. Уверен, дело будет сделано большое, а главное - обеспечена подпитка профессиональными кадрами. С удовольствием принимаю ваше приглашение.

Также стороны обсудили дальнейшую работу энергетиков по переустройству энергообъектов при строительстве обхода г. Тольятти с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай». Накануне Александр Гаврилов осмотрел все участки, на которых в настоящий момент успешно ведутся работы.

- Мы идем с опережением графика и планируем завершение всех работ до 20 августа, - подчеркнул Генеральный директор ПАО «Россети Волга».

В свою очередь Губернатор Самарской области поблагодарил за уже проделанную работу и за внимательное отношение к просьбам региона.

- Очень важно, что сегодня работы по переустройству идут с опережением срока, что позволяет строителям успешно выполнять свои задачи. Мы уверенно смотрим в ближайшую перспективу по ходу мостового перехода и проекта «Обход Тольятти» в целом. Мы должны запустить их в 2024 году. Но я уверен, что у нас с вами все получится, и участок дороги мы сможем ввести в техническую эксплуатацию в текущем году. Отдельная благодарность за то, что проведение работ не создало неудобств для жителей Самарской области,- отметил Дмитрий Азаров.

Во время мероприятия также были затронуты вопросы тарифного регулирования Общества в Самарской области, намечены пути их решения в 2024 году и последующих периодах. ПАО «Россети Волга» подтверждена готовность обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, присоединенных к сетям ТСО, теряющим статус в 2024 и последующих годах.

В ходе встречи Александр Гаврилов представил Дмитрию Азарову нового руководителя самарского филиала Дениса Александровича Чучулина. Трудовой стаж директора «Самарских РС» в электроэнергетике – 16 лет. Профессиональная деятельность связана с электросетевыми предприятиями южного федерального округа. Имеет ведомственные и отраслевые награды. Глава региона высказал надежду на сотрудничество в режиме плотного взаимодействия в рамках текущих и будущих региональных проектов.