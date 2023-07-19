На Уфимской ТЭЦ-4 завершилось техническое перевооружение приключенной турбины К-45-1,6 ст. № 10 с заменой ротора на модернизированный. Работы выполнялись по инвестиционной программе ООО «БГК» с декабря 2022 года.

В объём работ по техперевооружению также вошли замена диафрагм 2–9 ступеней, соплового аппарата, уплотнительных колец диафрагм.

После завершения пуско-наладочных работ модернизированное оборудование прошло испытания под нагрузкой и тепловые балансовые испытания, в ходе которых было подтверждено достижение заявленных целей. В частности, среднее повышение внутреннего относительного КПД цилиндра низкого давления до первого отбора в диапазоне нагрузок 95–275 т/ч составило 2,18%, на номинальной нагрузке – 3,76%, до второго отбора в диапазоне нагрузок 95–275 т/ч – 3,66%, на номинальной нагрузке – 4,21%.

В результате реализации инвестиционного проекта также улучшились показатели надёжности работы турбоагрегата.

В настоящее время турбоагрегат несёт электрическую нагрузку согласно диспетчерскому графику.

Полный комплекс работ по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования выполнили специалисты ООО «УК Теплоэнергосервис», являющегося заводом-изготовителем данной турбины.

На Уфимской ТЭЦ-4 приключенная турбина находится в эксплуатации с 2009 года. На момент вывода в ремонт её выработка превысила 600 млн. кВт*ч электрической энергии, а наработка составила более 40 тыс. часов. В ООО «БГК» решение о техперевооружении турбоустановки приняли с учётом экономической эффективности её работы в периоды максимального энергопотребления.

Отметим, что в приключенной турбине для привода генератора переменного тока используется отработавший пар от противодавленческой турбины ст. № 9 или с производственных отборов турбин типа ПТ ст. № 6, 7, 8. В результате ввода в эксплуатацию турбоагрегата ст. № 10 была достигнута стопроцентная загрузка турбоагрегата ст. № 9 в период низкого паропотребления промышленными предприятиями в летние месяцы, что позволило уйти от сезонных ограничений по выдаче в сеть электрической мощности.

Главное преимущество приключенной турбины – её манёвренность, способность к быстрым и частым изменениям нагрузки, пускам и остановам. Например, если для пуска теплофикационной турбины (типа Р или ПТ) требуется несколько часов, то для вывода конденсационной турбины К-45-1,6 на рабочую мощность достаточно одного часа. За время эксплуатации турбоагрегата ст. № 10 было выполнено 1795 пусков.