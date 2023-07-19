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Sumitomo Electric и NICT разработали первое в мире оптическое волокно стандартного наружного диаметра с 19 сердцевинами и установили новый мировой рекорд пропускной способности

19 июля 2023, 09:00 179 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: RusCable.Ru
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Компания Sumitomo Electric Industries, Ltd. и National Institute of Information and Communications Technology (NICT), главный национальный исследовательский институт информационных и коммуникационных технологий Японии, разработали оптическое волокно, в котором произвольным образом расположены 19 сердцевин – самое большое количество сердцевин в оптическом волокне со стандартным наружным диаметром (0,125 мм) – и успешно достигли скорости передачи 1,7 петабитов в секунду на расстояние 63,5 километров, реализовав, таким образом, ключевую технологию для оптической связи на больших расстояниях, превосходящую 5G.

До настоящего времени компанией Sumitomo Electric было разработано оптическое волокно с произвольно расположенными 4 сердцевинами и оптическое волокно с произвольно расположенными 7 сердцевинами со стандартным наружным диаметром, пригодные для передачи данных с большой пропускной способностью на большие расстояния. На этот раз компания Sumitomo Electric, оптимизировав структуру и расположение сердцевин, разработала и изготовила оптические волокна стандартного наружного диаметра с19 произвольно расположенными сердцевинами – с самым большим для оптического волокна стандартного наружного диаметра числом сердцевин.

Институт NICT сконструировал систему передачи данных, для того чтобы продемонстрировать максимальные возможности этого волокна, и провел эксперимент по передаче данных. Произвести оценку эффективности передачи по оптическим волокнам с произвольно соединёнными сердцевинами непросто из-за интерференции сигналов. В институте NICT создали оптическую систему передачи, которая может одновременно принимать сигналы по 19 сердечникам с высокой скоростью передачи символов, и произвели оценку максимальной пропускной способности оптического волокна с помощью экспериментальной когерентной передачи, применив технологию мультиплексирования с разделением длин волн.

Используя коммерчески доступные диапазоны длин волн (C- и L-диапазоны) и поляризационно-мультиплексированные 64 сигнала с квадратурно-амплитудной модуляцией (QAM), учёные продемонстрировали общую пропускную способность 1,7 петабит в секунду при передаче на расстояние 63,5 километров.

В результате этой демонстрации был не только установлен мировой рекорд по пропускной способности многосердцевинных оптических волокон стандартного наружного диаметра, но и мировой рекорд по самому длинному расстоянию во время экспериментальной передачи данных по многосердцевинному оптическому волокну стандартного наружного диаметра со скоростью, измеряемой в петабитах в секунду.

Эти достижения также показывают возможность того, что даже если количество произвольно соединённых сердцевин в многосердцевинном оптическом волокне увеличить до 19, нагрузка (энергопотребление) цифровой обработки сигналов с использованием технологии кодирования MIMO (множественный вход и множественный выход), необходимая для передачи данных класса 10 000 км для трансокеанских линий связи и других подобных областей применения, может быть значительно снижена по сравнению с передачей по многомодовым оптическим волокнам, что демонстрирует возможность масштабирования числа сердцевин в произвольно соединённых многосердцевинных оптических волокнах. Ожидается, что мносердцевинные оптические волокна с произвольным соединением и технология их передачи станут ключевой технологией, которая проложит путь к увеличению пропускной способности оптических сетей связи большой протяжённости.


 

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Метки: ИННОВАЦИИ, РАЗРАБОТКИ, ОПТОВОЛОКНО, Sumitomo
Отрасль: Кабельная промышленность 

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