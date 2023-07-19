АКРА повысило ESG-рейтинг ПАО "Россети"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило ESG-рейтинг компании до уровня ESG-2, что соответствует очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.

Как отмечает АКРА, решение обусловлено масштабной интеграцией принципов устойчивого развития в бизнес-модель Группы «Россети». Компанию отличает наличие основополагающих документов, определяющих повестку устойчивого развития (Политика устойчивого развития, Политика в области изменения климата), очень высокий уровень управления экологическими, социальными и управленческими рисками, а также высокий уровень соответствия лучшим мировым практикам, что дает инвесторам наиболее полную картину о деятельности организации.

Результат компании в соответствии с рейтинговой шкалой АКРА является одним из лучших в отрасли.

«Группа «Россети» много лет следует принципам устойчивого развития, быстро адаптируется к новым требованиям в данной области, что в полной мере отвечает интересам наших стейкхолдеров. Повышение рейтинга АКРА – это результат непрерывной работы менеджмента по внедрению лучших практик ESG во все сферы деятельности компании», – прокомментировал Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

«Россети» стали первой российской компаний, получившей нефинансовый рейтинг АКРА. В 2021 году компания получила оценку ESG-3, которую подтвердила в 2022 году.