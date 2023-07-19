Приглашаем вас 7 сентября 2023 года принять участие в ежегодном заседании круглого стола «Информационные системы и телекоммуникации в электроэнергетике. Проблемы, решения, векторы и драйверы развития» на XII Международной научно-практической конференции «Автоматизация и информационные технологии в энергетике».

Мероприятие пройдет в рамках Международного форума «Электрические сети – 2023» в Москве, на территории ВДНХ, павильон №57, конференц-зал №1. Организатор – журнал «Автоматизация и IT в энергетике», при поддержке Национального исследовательского комитета (НИК) D2 «Информационные системы и телекоммуникации» РНК СИГРЭ.

На круглом столе НИК D2 будет представлен обзор текущего состояния систем автоматизации, связи и телекоммуникаций в электросетевом комплексе. Также пройдут обсуждения новых технологий и перспективных решений с учетом предпочтительных тем предстоящей в 2024 году 50-й Сессии СИГРЭ.

Тематические направления круглого стола:

IT/OT-решения для повышения эффективности и отказоустойчивости электроэнергетических систем.

Кибербезопасность в новых прикладных областях и технологии для обеспечения информационной безопасности в энергетических организациях.

Решение проблем энергетического перехода с помощью надежных, масштабируемых и эффективных телекоммуникационных сетей.

Применение алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта в электроэнергетике.

Автоматизация управления: лучшие практики реализации и особенности модернизации для формирования цифровой энергетики в условиях декарбонизации и четвертого энергетического перехода.

Модератор круглого стола – Фёдор Сергеевич Непша, к. т. н., ведущий аналитик группы развития программных продуктов и сервисов ГК «РТСофт», регулярный член от РНК в Международном исследовательском комитете D2 СИГРЭ, ученый секретарь НИК D2 РНК СИГРЭ.

Приглашаем технических руководителей и специалистов выступить с докладом! Для этого необходимо прислать заявку в свободной форме (с указанием Ф. И. О., названия организации, должности, контактного телефона, e-mail и информации о докладе) на электронную почту D2_info@cigre.ru. После рассмотрения заявки программным комитетом мероприятия автору будет направлено уведомление о статусе участия. Количество слотов для участия с докладом ограничено.

Также приглашаем специалистов и экспертов отрасли принять участие в конференции в качестве слушателей. Участие бесплатное, по предварительной регистрации на официальном сайте МФЭС.