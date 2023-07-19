 

НИК D2 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в XII Международной научно-практической конференции "Автоматизация и информационные технологии в энергетике" в рамках МФЭС-2023

19 июля 2023, 09:12 182 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: РНК СИГРЭ
Авторы и источники / Правообладателям

Приглашаем вас 7 сентября 2023 года принять участие в ежегодном заседании круглого стола «Информационные системы и телекоммуникации в электроэнергетике. Проблемы, решения, векторы и драйверы развития» на XII Международной научно-практической конференции «Автоматизация и информационные технологии в энергетике».

Мероприятие пройдет в рамках Международного форума «Электрические сети – 2023» в Москве, на территории ВДНХ, павильон №57, конференц-зал №1. Организатор – журнал «Автоматизация и IT в энергетике», при поддержке Национального исследовательского комитета (НИК) D2 «Информационные системы и телекоммуникации» РНК СИГРЭ.

На круглом столе НИК D2 будет представлен обзор текущего состояния систем автоматизации, связи и телекоммуникаций в электросетевом комплексе. Также пройдут обсуждения новых технологий и перспективных решений с учетом предпочтительных тем предстоящей в 2024 году 50-й Сессии СИГРЭ.

Тематические направления круглого стола:

  • IT/OT-решения для повышения эффективности и отказоустойчивости электроэнергетических систем.
  • Кибербезопасность в новых прикладных областях и технологии для обеспечения информационной безопасности в энергетических организациях.
  • Решение проблем энергетического перехода с помощью надежных, масштабируемых и эффективных телекоммуникационных сетей.
  • Применение алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта в электроэнергетике.
  • Автоматизация управления: лучшие практики реализации и особенности модернизации для формирования цифровой энергетики в условиях декарбонизации и четвертого энергетического перехода.

Модератор круглого стола – Фёдор Сергеевич Непша, к. т. н., ведущий аналитик группы развития программных продуктов и сервисов ГК «РТСофт», регулярный член от РНК в Международном исследовательском комитете D2 СИГРЭ, ученый секретарь НИК D2 РНК СИГРЭ.

Приглашаем технических руководителей и специалистов выступить с докладом! Для этого необходимо прислать заявку в свободной форме (с указанием Ф. И. О., названия организации, должности, контактного телефона, e-mail и информации о докладе) на электронную почту D2_info@cigre.ru. После рассмотрения заявки программным комитетом мероприятия автору будет направлено уведомление о статусе участия. Количество слотов для участия с докладом ограничено.

Также приглашаем специалистов и экспертов отрасли принять участие в конференции в качестве слушателей. Участие бесплатное, по предварительной регистрации на официальном сайте МФЭС.

Обсудить на форуме
Метки: РНК СИГРЭ, НИК D2
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
18.07.2023
"Россети Кубань" повысила надежность электроснабжения хутора Железный Усть-Лабинского района
19.07.2023
ГК 1520 завершила укладку пути в новом Керакском тоннеле на Транссибе
13.06.2017
Полимеры в кабельной индустрии
19.07.2023
Проект с инвестициями в 3 млрд рублей в Дмитрове получил статус РИП
18.07.2023
В Саратовской области первую очередь крупнейшего дата-центра намерены ввести в 2023 году
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно