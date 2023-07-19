Специалисты Армавирского филиала «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт двух высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) 35 кВ «Зеленчукская – Соколовская» и «Дмитриевская – Ильинская» общей протяженностью более 13 км. Это позволит повысить надежность электроснабжения более десяти тысяч жителей, предприятий, а также социально значимых объектов: больниц, школ, детских садов и других учреждений Гулькевичского и Кавказского районов Краснодарского края.

Чтобы обеспечить надежное функционирование ЛЭП энергетики выполнили ремонт надземной части фундаментов 14 опор, заменили порядка 250 выработавших ресурс изоляторов, провели расчистку трасс воздушных линии электропередачи от растительности в объеме 1,2 га и другие технические мероприятия. Выполненные работы позволят защитить линии электропередачи от климатических нагрузок и обеспечить надежную работу электрических сетей, а расчистка трасс – предупредить технологические нарушения из-за падения веток и деревьев на провода во время непогоды.

– Мы продолжаем усиленную работу по реализации ремонтной программы для поддержания и улучшения технического состояния сетей напряжением 35-110 кВ. В этом году мы уже капитально отремонтировали такие крупные линейные объекты, как «Кропоткин – Кавказская тяговая» в Кавказском районе, «Песчаная – Скобелевская» и «Скобелевская – Николенская» в Гулькевичском районе, – отметил исполняющий обязанности директор Армавирского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Всего в рамках ремонтной кампании 2023 года армавирские энергетики отремонтируют свыше 85 км высоковольтных воздушных линий 35-110 кВ и 619 км линий распределительной сети 6-10 кВ, расчистят 138 га трасс ЛЭП всех уровней напряжения от угрожающей проводам древесно-кустарниковой поросли.