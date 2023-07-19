Как СИБУР вкладывается в развитие кабельных заводов?
18.07.2023 состоялось пятое онлайн-заседание сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ.
Модераторы: д-р Соланж Дэвид, председатель сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ, д-р Биляна Стойковска, вице-председатель сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ.
Основная повестка заседания:
В ходе заседания обратили внимание на важность:
В дискуссии пришли к выводу о необходимости максимального участия в мероприятиях 50 сессии СИГРЭ.
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