 

Женщины в энергетике: состоялось пятое онлайн-заседание сообщества "Женщины в энергетике" СИГРЭ

19 июля 2023, 10:12 182 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РНК СИГРЭ
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18.07.2023 состоялось пятое онлайн-заседание сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ.

Модераторы: д-р Соланж Дэвид, председатель сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ, д-р Биляна Стойковска, вице-председатель сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ.

Основная повестка заседания:

  • новости Национальных комитетов;
  • актуальная информация о стратегическом плане развития СИГРЭ;
  • Иорданское представительство сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ;
  • специальная тема: развитие энергетики в Южной Африке.

В ходе заседания обратили внимание на важность:

  • участия женщин в 50 сессии СИГРЭ;
  • планы дальнейшего развития и сотрудничества;
  • необходимость научных и новостных публикаций в изданиях СИГРЭ.

В дискуссии пришли к выводу о необходимости максимального участия в мероприятиях 50 сессии СИГРЭ.

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Метки: РНК СИГРЭ, ЖЕНЩИНЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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