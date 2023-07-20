Ученые из Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) США разработали двусторонний перовскитный модуль, лицевая сторона которого преобразует солнечную энергию в электричество с КПД 23%, а задняя – с КПД в 20,9% – 21,4%. По оценке исследователей, такой модуль может вырабатывать в среднем на 10-20% больше электроэнергии, чем односторонний перовскит.

Перовскитные солнечные элементы вырабатывают электроэнергию, поглощая фотоны с высокой энергией и пропуская фотоны с низкой энергией, которые затем поглощаются в полупроводнике. Соответственно, авторам исследования при разработке двустороннего модуля нужно было найти оптимальную толщину слоя перовскита, который должен был быть достаточно «толстым», чтобы поглощать фотоны с высокой энергией, и достаточно «тонким», чтобы пропускать фотоны с низкой энергией. Оптимальной должна была быть и толщина заднего электрода (электрического проводника), который должен быть достаточно толстым, чтобы свести к минимуму резистивные потери, и достаточно тонким, чтобы сократить контактное сопротивление.

Проведя оптическое и электрическое моделирование, авторы исследования пришли к выводу, что оптимальная толщина слоя перовскита составляет около 850 нанометров, что в 80 с лишним раз меньше толщины человеческого волоса. КПД лицевого слоя при таких параметрах составляет 23%, а оборотного – достигает 91% и 93% от этой величины. При этом на выходную мощность перовскита влияет альбедо (отражательная способность) поверхности под солнечным элементом. Удельная двусторонняя мощность составила 28,5 микроватта (мВт) на квадратный сантиметр при альбедо 0,3 и 30,1 мВт – при альбедо 0,5.

Исследование может приблизить коммерциализацию двусторонних перовскитных элементов, которая целесообразна при практически идентичной эффективности обеих сторон солнечного модуля. Это также расширит список преимуществ перовскитов, которые благодаря высокой интенсивности поглощения света могут вырабатывать электроэнергию не только от солнца, но и от искусственных источников – флуоресцентных и светодиодных ламп.