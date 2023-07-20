 

Эн+ ввела в эксплуатацию модернизированный гидроагрегат на Красноярской ГЭС

20 июля 2023, 16:30 514 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Эн+

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (LSE: ENPL; MOEX: ENPL) успешно запустил в эксплуатацию гидроагрегат №2 на Красноярской ГЭС. Гидроэнергетики провели капитальный ремонт агрегата с заменой рабочего колеса, отработавшего 55 лет, и установкой нового силового трансформатора. Это уже пятый из двенадцати гидроагрегатов станции, прошедший комплексную замену оборудования по программе модернизации станций Эн+ «Новая энергия».

На смену устаревшему оборудованию установили современное колесо с пониженным уровнем шума и вибрации. Его конфигурация, а именно положение и форма лопастей, повышает эффективность работы турбины до 96,7%. Новое рабочее колесо отличается и материалом исполнения — оно сделано из особой нержавеющей стали, более устойчивой к кавитационным разрушениям.

«Новое оборудование уже позволило увеличить производство электроэнергии на Красноярской ГЭС, а в следующем году планируется замена еще одного рабочего колеса. Цель масштабной модернизации всех ГЭС энергохолдинга – это повышение надежности и безопасности работы станций, улучшение экологической обстановки в регионах. Более того, реализация программы «Новая энергия» позволит нарастить совокупную выработку гидростанций группы на 2 млрд кВт*ч при том же объеме пропускаемой воды. Важно отметить, что все устанавливаемое оборудование производится в России, а все работы по модернизации гидроагрегата производят собственные инжиниринговые подразделения Эн+», – сказал руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков.

Капитальный ремонт второго гидроагрегата занял около полугода. Кроме замены рабочего колеса и силового трансформатора гидроэнергетики автоматизировали систему пожаротушения, заменили котлы маслонапорных установок, установили и настроили систему мониторинга состояния трансформатора. После завершения ремонтных работ гидроагрегат № 2 успешно прошел 72-часовые испытания под нагрузкой.

Программа модернизации оборудования «Новая энергия» на Красноярской гидроэлектростанции стартовала в 2017 году. За это время на пяти гидроагрегатах заменили рабочие колеса турбин и установили три новых силовых трехфазных трансформатора 220 кВ.

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Метки: En Group, ENPLUS
Отрасль: Электроэнергетика 

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