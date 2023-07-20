 

Город Камызяк в Астраханской области станет светлее благодаря "Россети Юг"

20 июля 2023, 15:15 353 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
Авторы и источники / Правообладателям

Окраина города Камызяка – пятого по численности населения города Астраханской области – станет светлее благодаря строительству новой системы освещения. Работы выполнены специалистами филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» по договору с администрацией муниципального образования.

Для того, чтобы сделать светлее улицу Мусы Джалиля – одну из удаленных от центра городских улиц, энергетики в оперативно построили 1,2 км линии освещения. Было установлено 20 опор освещения и натянут провод для подключения более 30 энергосберегающих светильников. При монтаже уличных осветительных приборов энергетики использовали самонесущий изолированный провод, обладающий высокими техническими характеристиками: долговечностью, износостойкостью и безопасностью.

Высокая квалификации специалистов и техническая оснащенность филиала компании «Россети Юг» позволила в сжатые сроки качественно оказать услугу по благоустройству общественной территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Скоро новая система освещения будет запущена в эксплуатацию, сделав жизнь камызякцев более комфортной и безопасной.
Компания «Россети Юг» постоянно расширяет перечень дополнительных нетарифных услуг, который формируются на основании потребностей жителей: от замены счетчика до техобслуживания электросетевого оборудования. Оформить заявку на большинство дополнительных услуг потребитель может на портале электросетевых услуг.

Обсудить на форуме
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РОССЕТИ ЮГ, АСТРАХАНЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
13.11.2018
Полимеры с высокими эксплуатационными характеристиками
26.08.2022
В Москве разработали полностью отечественные полимеры для автокомпонентов и электротехники
05.05.2017
Девятая международная конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
01.07.2022
Союз переработчиков пластмасс добился снижения цен на базовые полимеры – эксперты оценили ожидаемый эффект для отрасли
20.07.2023
Компания "Россети Урал" - "Екатеринбург" активно участвует в фестивале уличного искусства STENOGRAFFIA
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно