Окраина города Камызяка – пятого по численности населения города Астраханской области – станет светлее благодаря строительству новой системы освещения. Работы выполнены специалистами филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» по договору с администрацией муниципального образования.

Для того, чтобы сделать светлее улицу Мусы Джалиля – одну из удаленных от центра городских улиц, энергетики в оперативно построили 1,2 км линии освещения. Было установлено 20 опор освещения и натянут провод для подключения более 30 энергосберегающих светильников. При монтаже уличных осветительных приборов энергетики использовали самонесущий изолированный провод, обладающий высокими техническими характеристиками: долговечностью, износостойкостью и безопасностью.

Высокая квалификации специалистов и техническая оснащенность филиала компании «Россети Юг» позволила в сжатые сроки качественно оказать услугу по благоустройству общественной территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Скоро новая система освещения будет запущена в эксплуатацию, сделав жизнь камызякцев более комфортной и безопасной.

Компания «Россети Юг» постоянно расширяет перечень дополнительных нетарифных услуг, который формируются на основании потребностей жителей: от замены счетчика до техобслуживания электросетевого оборудования. Оформить заявку на большинство дополнительных услуг потребитель может на портале электросетевых услуг.