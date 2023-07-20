 

Компания "Россети Урал" - "Екатеринбург" активно участвует в фестивале уличного искусства STENOGRAFFIA

20 июля 2023, 18:00 297 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Урал
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«Россети Урал» - «Екатеринбург» активно участвует в фестивале международного уличного искусства  STENOGRAFFIA. В этом году компания предоставила художникам новую площадку для творчества – стены подстанции Нагорная на перекрестке Крауля-Токарей.

Энергетики сотрудничают с уличными художниками с 2015 года. За это время около двух десятков бетонных поверхностей энергообъектов превратились в яркие картины. В прошлом году оригинальные произведения искусства появились на фасадах трансформаторных пунктов по ул. Токарей,68а, ул. Венгерских Коммунаров,10 и ул. Старых Большевиков,73а.

В этом году масштабный арт-объект от испанского художника Jaume Molera появится на перекрестке  Крауля-Токарей. Художественная роспись будет выполнена на обеих сторонах угла подстанции «Нагорная». Также в рамках фестиваля планируется провести коллективное мероприятие по художественной росписи забора, расположенного рядом с той же подстанцией. Эскиз подготовит испанский гость. Принимать участие в мероприятии будут волонтеры фестиваля и жители города.

Директор компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» Константин Кононов отметил, что энергетики всегда рады поддержать добрые инициативы уличных художников.

«Во время фестиваля STENOGRAFFIA наши подстанции, трансформаторные и распределительные пункты становятся площадками для творчества молодых талантливых авторов. Благодаря проекту  STENOGRAFFIA в Екатеринбурге появляется больше ярких, креативных арт-объектов», - отметил Константин Кононов.

Напомним, 14 фестиваль уличного искусства проходит при поддержке администрации города Екатеринбурга и губернатора Свердловской области. В нем принимают участие 40 художников из России, а также из Германии, Казахстана, Турции и Испании. Они создадут около 50 объектов стрит-арта.

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ ЕКАТЕРИНБУРГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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