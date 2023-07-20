Сколько стоит кабель? Он опять подорожал. А сколько вообще он должен стоить? Как покупать и не переплачивать. Как выпускать качественный кабель и не "играть" с ценами? Подорожание кабеля нередко вызывает недовольство потребителей, а еще и создает искусственный дефицит, когда поставщики начинают "удерживать" объемы и "футболить" заказы. Но так поступают не все.

Примером эфира станет завод "Людиновокабель". Завод отмечает свое 30-летие и за время работы всегда в приоритет ставил качество продукции. Гостем прямого эфира станет Вадим Чайко - генеральный директор завод. Поговорим о пунктуальности в поставках, четком соблюдении стандартов и, конечно, затронем вопросы стратегии развития предприятия, направленного на массовое производство кабеля. Еще вас ждет погружение в историю завода и подборка архивных материалов о заводе "Людиновокабель", которую мы подготовили к юбилею завода. Будет интересно в нашей рубрике "ретроспектива".

Новый приз в нашем еженедельном конкурсе тоже будет от "Людиновокабель". Какой? Узнаете в самом конце эфира.

Вторым гостем станет Василий Зимин, блогер и электромонтажник. Участник чемпионата электриков. Мы поговорим об электромонтаже, ценах на услуги, предпочтениях в брендах и, проведем небольшой тест на знание и актуальность наших кабельных тем. Спросим про гофру, пластикаты, отношение к LS и отраслевым ассоциациям.

Куда без новостей и анонсов? Вас ждут наши рубрики "главные новости недели", "инспекция по соцсетям", "биржа доверия" и свежий розыгрыш на форуме. Подключайтесь как обычно в 11:00! Ведущие эфира - Сергей Кузьминов и Виктория Демидова.

Подключайтесь в 11:00! Будет интересно!