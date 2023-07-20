Гибкие коаксиальные кабели используются в таких областях применения, как наземные системы радиоэлектронной борьбы, радиолокационные станции с фазированной антенной решёткой, системы воздушного наблюдения, системы контроля и измерений в лабораторных условиях или неблагоприятных условиях эксплуатации, антенны/базовые станции, приложения 5G и телекоммуникационные услуги, спутниковая связь (SATCOM), тестирование космической среды и многие другие. Эти гибкие кабели способны увеличить срок службы таких систем, обеспечивая возможность многократного использования и длительной эксплуатации без повреждений или ухудшения эксплуатационных характеристик.

Однако не все гибкие коаксиальные кабели одинаковы, существуют проблемы с гибкими коаксиальными кабелями, соответствующими отраслевым стандартам, но компания Flexco Microwave Inc. (США), пионер в разработке и производстве гибких коаксиальных кабелей, успешно справляется с присущими этим кабелям многочисленными проблемами благодаря своей запатентованной технологии.

Коаксиальные кабели используются для передачи высокочастотных (RF) сигналов из одной точки в другую с малыми потерями сигнала. Они состоят из центрального проводника или сердечника, выполненного из цельной медной или покрытой медью стальной проволоки, по которой передается сигнал. Диэлектрический материал вокруг центрального проводника изолирует его от внешнего проводника.

Металлический экран в виде фольги или оплётки наложен вокруг внешнего проводника для подавления электромагнитных помех. Затем на всю конструкцию коаксиального кабеля накладывается наружная оболочка, которая обеспечивает защиту окружающей среды.

Стандартные коаксиальные кабели, состоящие из полужёстких или предварительно сформированных компонентов, подходят для таких областей применения, где конфигурация фиксированная и все параметры известны. Однако гибкие коаксиальные кабели могут быть более подходящими в тех случаях, когда конфигурация может изменяться во время эксплуатации. Это может быть случай, когда коаксиальный кабель подключён к оборудованию, установленному на подвижных механических конструкциях или системах, конфигурация которых должна изменяться во время эксплуатации.

В то время как стандартизированные в промышленности гибкие коаксиальные кабели могут быть более долговечными и адаптируемыми к широкому спектру пользовательских применений, чем полужёсткие или предварительно смонтированные кабели, они также должны быть разработаны с учётом нескольких потенциальных проблем, которые могут оказаться уникальными для конкретной области применения. Эти проблемы могут включать низкие вносимые потери, стабильность фазы/амплитуды, эксплуатация при изгибах и движении или при повышенных температурах. При преодолении таких проблем необходимо также сохранять разумные цены и соблюдать требования относительно надёжности.

Запатентованная компанией Flexco Microwave Inc. уникальная конструкция гибких коаксиальных кабелей помогает успешно преодолевать присущие этим кабелям проблемы. Спиралевидный внешний проводник в виде обмотки, выполненной из бескислородной меди, обеспечивает исключительно высокую прочность и долговечность без ущерба для гибкости. Внешний проводник обеспечивает стандартное экранирование, в то время как сохраняется концентричность центрального проводника при изгибающих нагрузках, предотвращается перекручивание и перегиб, которые отрицательно влияют на стабильность эксплуатационных характеристик коаксиального кабеля.

Уникальная конструкция и технология изготовления кабелей компании Flexco Microwave Inc. обеспечивает превосходную стабильность фазы при широком диапазоне рабочих температур и изгибающих воздействий. Например, конструкция внешнего проводника с малым шагом и глубокими витками остаётся концентричной во время изгибаний. Центральный проводник прочно удерживается диэлектриком, который также сохраняет свою концентричность относительно внешнего проводника при изгибе. Другие компании обычно предлагают обмотку фольгой и оплётку на внешних проводниках, которые становятся неконцентричными или приобретают овальную форму во время изгибов, что приводит к отклонениям электрических характеристик. Кроме того, большинство кабельных сборок компании Flexco Microwave могут быть зафиксированы («locked») с помощью специального запатентованного процесса, который механически крепит внешний проводник к диэлектрику, тем самым ограничивая любое относительное перемещение между проводником и диэлектриком во время изгибов, дополнительно сводя к минимуму фазовые изменения.

Изменения в конструкции кабелей компании Flexco Microwave дают потребителям возможность изменять и адаптировать кабельные сборки в соответствии со своими конкретными потребностями. Например, высокочастотные кабельные сборки с низкими потерями могут быть изготовлены с использованием различных диэлектриков для приложений с высокой мощностью при одной и той же базовой конструкции и одинаковых методах повышения прочности. Компания также предлагает бронированные тестовые сборки лабораторного класса, которые аналогичны ведущим маркам кабелей для векторных анализаторов цепей (VNA).

Другие варианты конструкции гибких коаксиальных кабелей были успешно внедрены в многочисленные системы вооружения, такие как зенитная ракета Patriot, тактический самолет раннего предупреждения E-2D Hawkeye, система командования и управления AEGIS (C2) и система управления вооружением, а также многочисленные радиолокационные системы, используемые для противоракетной обороны, наблюдения, и системы раннего предупреждения, включая THAAD, TPS-78, AWACS, SBX-1 и Cobra Judy. Некоторые из этих приложений требуют работы от постоянного тока до 50 ГГц и с пиковой мощностью более 5000 Вт.

Конструкция кабелей компании Flexco Microwave также была адаптирована для широкого диапазона диаметров, варьирующихся от 0,250 дюйма до 1,50 дюйма, при использовании внешнего медного проводника той же прочной спиралевидной конструкции. Коаксиальные кабели могут быть оснащены множеством различных комбинаций соединителей, включая разъёмы 2,4 мм, 2,92 мм, N, TNC, BNC и SMA. Компания Flexco Microwave также может выполнять согласование по фазе или задержку согласования в кабельных сборках (+/-4° на частоте 50 ГГц), что позволяет быть уверенным в том, что каждый кабель будет электрически одинаковым.

Flexco Microwave Inc. - это семейная компания, расположенная в штате Нью Джерси, имеющая более чем 50-летний опыт производства гибких коаксиальных кабелей для ряда отраслей промышленности, включая военную, авиационно-космическую и воздухоплавательную. Компания также сертифицирована в соответствии с программами контроля качества ISO 9001:2015. Команда квалифицированных специалистов, разработчиков и инженеров-технологов, может помочь клиентам ускорить разработку и производство высококачественных специализированных конструкций гибких кабелей, предназначенных для широкого спектра областей применения в нескольких отраслях промышленности.

Несмотря на то, что у компании имеется обширный каталог, содержащий широкий выбор конструкций для многочисленных областей применения, каждая серия кабелей может быть адаптирована к уникальным требованиям спецификаций, необходимым для различных пользовательских применений и условий эксплуатации. Компания Flexco Microwave Inc. может поставлять кабели на различные склады для послепродажного снабжения запасными частями и, если необходимо, реконструировать устаревшие кабели, если поставки отсутствуют.