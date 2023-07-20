Госдума приняла в третьем чтении законопроект о северном завозе

Государственная Дума РФ рассмотрела проекты федеральных законов «О северном завозе» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и приняла их во втором и третьем чтениях. Законопроект о северном завозе, регламентирующий доставку грузов на территории Крайнего Севера и приравненные к ним местности, разработан Минвостокразвития России при участии представителей обеих палат Федерального Собрания, регионов, экспертов от науки и бизнеса по поручению президента РФ.

Законопроект предполагает создание единой системы управления северным завозом в лице федерального координатора, государственное регулирование цен, надбавок и тарифов, а также снятие инфраструктурных ограничений и появление механизмов для предупреждения дефицита товаров жизнеобеспечения.

«Закон - один из важнейших шагов по усовершенствованию системы доставки жизненно важных грузов в арктические регионы. При активном участии парламентариев и непосредственно северян создана правовая оболочка для внедрения новых механизмов, которые позволят снизить стоимость товаров для жителей Крайнего Севера, сократить сроки доставки, повысить надежность поставок», – отметил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.

Единым федеральным координатором северного завоза выступит Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики – оно будет отвечать за реализацию государственной политики и нормативно-правовое регулирование северного завоза. Централизованная система управления северным завозом предполагает также наличие в каждом субъекте РФ, на территорию которого осуществляется северный завоз, исполнительного органа, который будет отвечать за планирование, организацию и координацию северного завоза в субъекте.

Документ закрепит понятия «северный завоз», «территории северного завоза» и «территории с ограниченными сроками завоза грузов», а также разделит грузы на три категории – товары жизнеобеспечения, товары для государственных и муниципальных нужд и прочие товары. Грузы первой и второй категорий обслуживаются в приоритетном порядке.

«Из-за существующей логистики стоимость перевозимого товара в районы Крайнего севера, приравненные к ним местности и территории может повышаться в 11 раз по сравнению с закупочной ценой, а сроки доставки иногда увеличиваются больше чем в два раза. Законопроект предполагает создание комплексной системы управления северным завозом, которая позволит решить не только транспортно-логистические задачи, но и вопрос снижения цен по всей цепочке доставки грузов», – пояснил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

Ключевым элементом системы управления северным завозом станет федеральная государственная информационная система мониторинга северного завоза (ФГИС «Северный завоз»). При помощи цифровых технологий она будет обрабатывать и анализировать данные по севзавозу, проводить мониторинг движения грузов и своевременно выявлять риски сбоев в поставках.

Согласно законопроекту, план севзавоза будет формироваться ежегодно на трехлетний период и утверждаться федеральным координатором на основании предложений высших исполнительных органов субъектов РФ. Единый морской оператор севзавоза, которого правительство определит на 15 лет, начнет функционировать не позднее 1 января 2026 года – он будет осуществлять регулярные каботажные перевозки грузов северного завоза между морскими портами по регулируемым тарифам самостоятельно или с привлечением другого перевозчика.

Государственное регулирование цен на услуги единого морского оператора будет проходить в порядке, предусмотренном Правительством РФ. Оператор сможет возместить недополученные доходы от каботажных перевозок по регулируемым тарифам – правила предоставления морскому оператору субсидий из федерального бюджета также определит правительство.

Кроме того, правительство определит перечень объектов транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза – в него войдут объекты, необходимые для бесперебойной доставки грузов на территории северного завоза и построения оптимальных логистических маршрутов. С 2026 года финансирование таких объектов будут осуществлять в размере 100%.

По предварительным оценкам принятие законопроекта «О северном завозе» уже на первом этапе позволит снизить стоимость товаров жизнеобеспечения в среднем на 15%, одновременно повысив надежность и прозрачность поставок, и сформировать комплексную систему управления северным завозом.