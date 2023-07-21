Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.

Новые производства

На этой неделе в кабельной промышленности было зарегистрировано два новых юридических лица:

ООО "Коперкорд" (ИНН 5032363775, адрес регистрации: Московская обл.). Основной вид деятельности - Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования;

ООО "ОКБ 16" (ИНН 1683015026, адрес регистрации: г. Казань). Основной вид деятельности - Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования.

Рынок полимеров

Индекс полимеров вырос по сравнению с прошлой неделей на 1,6%. Суммарный прирост Индекса за последние 30 дней составил 14,2%.

Индекс занятости и рынок труда

Прошедшая неделя отметилась значительным повышением количества как вакансий, так и резюме. Индекс занятости населения на сегодня составляет 0,31, что означает, что на каждую вакансию от работодателя в кабельной отрасли приходится около 3 резюме. За последние 30 дней рост индекса составил 7,96%, за квартал - 22,27%. Столь интенсивный рост обусловлен интенсивным ростом количества резюме в отрасли. Количественный прирост размещенных резюме за 3 месяца составил 1777 объявлений.

ТОП самых востребованных профессий в кабельной отрасли за последний месяц не претерпел изменений:

Электромонтажник Менеджер по продажам Оператор производственной линии Контролер (Специалист отдела контроля качества) Инженер-технолог, инженер-конструктор

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Торговая активность и цены на кабель

Обновленный индекс торговой активности составил по итогам прошлой недели 43,99 ед., что означает, что на 100 объявлений продавцов приходится около 44 потенциальных покупателей.

Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) упал на 7,2%, что является закономерным итогом резкого подъема цен две недели назад. Постепенно рынок урегулировался, а предложение вернулось к показателям, близким к среднему квартальному.

Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 7082 рублей за 100 метров кабеля - на 10,5% выше, чем на прошлой неделе. Таким образом, подтверждается теория, что предложения оптовых поставщиков значительно медленнее реагируют на ситуацию на рынке ввиду имеющихся запасов на складах.

Розничные цены на кабель

Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 8787 рублей (маркетплейс Ozon). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 5776 рублей (Wildberries) - столько же, сколько и на прошлой неделе. Общий диапазон цен на российских и зарубежных маркетплейсах: от 5776 рублей до 18730 рублей. Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет) снизился на 10,6% по сравнению с прошлой неделей и составил 10596 рублей.

Цены дистрибьюторов

Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 7800 до 9800 рублей за 100 метров кабеля. Средняя цена предложения дистрибьюторов составила 8650 рублей, что на 2,98% выше показателей прошлой недели.

Результаты опросов

Каждую неделю RusCable.Ru проводит опросы посетителей форума на наиболее актуальные темы. В этот раз мы поинтересовались у наших читателей, где же кабельному заводу лучше всего искать клиентов. Более половины респондентов (50,9%) посчитали, что лучшего всего работает реклама на различных площадках. 36,7% респондентов ответили, что для поиска заказчиков наиболее предпочтительными считают семинары и выставки, а 12,4% доверяют столь важную задачу сарафанному радио и личным связям.

Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 21 июля 2023 года.