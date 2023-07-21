В преддверии осенне-зимнего периода специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» выполнили капитальный ремонт линий электропередачи 110 кВ «Богословская ТЭЦ – Краснотурьинск 2, 4 цепи» и воздушной линии 35 кВ «ГПП-2 – Серов-1».

На высоковольтной линии 110 кВ «Богословская ТЭЦ – Краснотурьинск 2, 4 цепи» энергетики произвели замену 5 км грозотроса, а также 360 изоляторов. Следует отметить, что грозозащитный трос предназначен для защиты энергообъектов от прямых ударов молнии, последствием которых может стать перенапряжение в сети и отключение потребителей. Своевременная замена важного элемента высоковольтных линий электропередачи увеличивает надежность работы сетевой инфраструктуры в грозовой сезон и предотвращает возможность обрыва троса в зимний период.

На воздушной линии 35 кВ «ГПП-2 – Серов-1» энергетики выполнили замену ключевых элементов линии – изоляторов в количестве 360 штук. Замена изоляции продлевает срок эксплуатации воздушной линии электропередачи, позволяет не только повысить надежность работы оборудования, но и обезопасить население в районе прохождения ЛЭП.

Проведение ремонтных работ на данных высоковольтных линиях направлено на повышение надежности работы самих энергообъектов и функционирования ряда крупных подстанций, обеспечивающих электроснабжение потребителей, в том числе социально-значимых объектов, Серовского городского округа, а также городских округов Верхотурский и Краснотурьинск, население которых суммарно составляет около 160 тысяч человек.

Затраты энергокомпании на эти цели составили порядка 4 млн рублей.