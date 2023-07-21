Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний

Госдума приняла в III чтении закон, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний. Документ инициирован правительством РФ.

Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей.

Закон устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей, определив, что налоговая база для этого налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%. При этом в случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет, размер налога, по сути, может быть равен величине, исчисленной по ставке 5%, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль, указывают в правительстве.

Кто не будет платить налог

Закон предусматривает несколько категорий организаций, которые исключаются из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль. Речь идет о предприятиях малого и среднего бизнеса, организациях - плательщиках единого сельхозналога, российских организациях, созданных после 1 января 2021 года (за исключением созданных в результате реорганизации), иностранных организациях, начавших деятельность в РФ через постоянные представительства после 1 января 2021 года.

Из состава плательщиков этого налога исключаются также компании нефтегазового сектора и добычи угля. Как пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, для таких компаний в 2023 году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

Ко II чтению документа был дополнен перечень организаций, которые не будут уплачивать этот налог. Речь идет об организациях, у которых в 2018 и 2019 годах не признавались доходы по налогу на прибыль, о кредитных организациях, в отношении которых на 1 января 2023 года принимались меры по предупреждению банкротства, а также застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при этом должно выполняться условие, что эти организации в 2021 и 2022 годах не выплачивали дивиденды).

Для организаций, созданных в результате реорганизации в форме преобразования, средняя арифметическая величина прибыли за соответствующие годы, предшествующие реорганизации, определяется исходя из данных реорганизованной организации, правопреемником которой является вновь созданная организация.

В случае, если налоговая база превысила размер прибыли за 2022 год, то для организаций, у которых прибыль за 2021 год в два раза и более превышает прибыль за 2022 год и которые в 2021 и 2022 годах не выплачивали дивиденды, налоговая база признается равной прибыли за 2022 год.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Итог большой работы с бизнесом

"Мы впервые принимаем такие решения, которые касаются изъятия через налог сверхприбыли предприятий, которые заработали ее перед этим. Если говорить о конкретном случае, соответственно, в прошлом году", - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания. По его словам, большой диалог был проведен с представителями бизнеса и профильным комитетом, и правительством Российской Федерации, и Министерством финансов. "Это итог большой работы с бизнесом. И в рамках диалога было предложено именно такое решение. Но и не надо забывать, что, начиная с февраля 2022 года, с начала специальной военной операции, в отношении нашей страны было введено более 16 тыс. санкций. Мы с вами за это время для того, чтобы противодействовать санкциям, приняли 192 федерального закона", - указал Володин.

Он напомнил, что вместе с правительством более 300 мер поддержки было принято для оказания помощи людям, предприятиям, регионам для того, чтобы "все обязательства, социальные стандарты выполнить".