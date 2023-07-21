В Саратовской области реконструируют оросительную систему

Как СИБУР вкладывается в развитие кабельных заводов?
В Марксовском районе будет проведена реконструкция Комсомольской оросительной системы, сообщает RosTender.info.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области» объявило открытый конкурс в электронной форме.
Проектная производительность головной насосной станции Комсомольской оросительной системы – 10,0 м3/сек. Срок окончания выполнения работ по реконструкции запланирован на 30 ноября 2024 года.
Источником финансирования являются средства федерального бюджета. Начальная цена контракта составляет 845,1 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 7 августа.
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