 

В Саратовской области реконструируют оросительную систему

21 июля 2023, 14:30 233 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Марксовском районе будет проведена реконструкция Комсомольской оросительной системы, сообщает RosTender.info.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области» объявило открытый конкурс в электронной форме.

Проектная производительность головной насосной станции Комсомольской оросительной системы – 10,0 м3/сек. Срок окончания выполнения работ по реконструкции запланирован на 30 ноября 2024 года.

Источником финансирования являются средства федерального бюджета. Начальная цена контракта составляет 845,1 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 7 августа.

Обсудить на форуме
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Контракты
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+