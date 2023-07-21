В Усть-Куте построят новую школу и благоустроят прилегающую к ней территорию, сообщает RosTender.info.

Администрация Усть-Кутского муниципального образования объявила электронный аукцион.

Здание школы запроектировано на 352 ученика. Численность учащихся первой ступени обучения – 128 учеников. Численность учащихся второй и третьей ступеней обучения – 224 учеников. Здание сформировано из выделенных функционально-строительных блоков с разделением на две функциональные группы: учебную и общешкольную. Окончание строительства запланировано на 25 декабря 2024 года.

Контракт с победителем заключается на сумму 868,2 млн рублей. Источником финансирования выступают средства бюджета Усть-Кутского муниципального образования. Заявки на участие принимаются до 1 августа.