RusCable Insider #320
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В Усть-Куте построят новую школу и благоустроят прилегающую к ней территорию, сообщает RosTender.info.
Администрация Усть-Кутского муниципального образования объявила электронный аукцион.
Здание школы запроектировано на 352 ученика. Численность учащихся первой ступени обучения – 128 учеников. Численность учащихся второй и третьей ступеней обучения – 224 учеников. Здание сформировано из выделенных функционально-строительных блоков с разделением на две функциональные группы: учебную и общешкольную. Окончание строительства запланировано на 25 декабря 2024 года.
Контракт с победителем заключается на сумму 868,2 млн рублей. Источником финансирования выступают средства бюджета Усть-Кутского муниципального образования. Заявки на участие принимаются до 1 августа.
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