21 июля 2023 года в НИУ «МЭИ» прошла конференция «Дефицит кадров в теплоэнергетике: проблемы и решения», приуроченная к 70-летию Института энергоэффективности и водородных технологий НИУ «МЭИ».

В рамках мероприятия состоялся круглый стол на тему: «Перспективы подготовки высококвалифицированных кадров для промышленной и коммунальной энергетики». Участники обсудили вопросы подготовки квалифицированных специалистов и перспективы развития коммунальной и промышленной теплоэнергетики в России. На конференции были представлены и рассмотрены компаниями-партнерами лучшие выпускные квалификационные работы магистров ИЭВТ НИУ «МЭИ», которые уже сейчас предлагают перспективные решения в области теплоэнергетики.

«Наша конференция открывает цикл мероприятий, посвящённых празднованию 70-летия Института энергоэффективности и водородных технологий НИУ «МЭИ». Проблема подготовки кадров сейчас действительно актуальна, и НИУ «МЭИ» как раз призван решать эту проблему. У нас существует огромное количество инструментов, которыми мы пользуемся, и которые позволяют нам осуществлять подготовку кадров. Все эти инструменты направлены на потребности, возникающие у работодателей. Сейчас у нас есть вся необходимая база для обучения не только студентов в области теплоэнергетики и теплотехники, но и сотрудников энергокомпаний, которые в НИУ «МЭИ» проходят курсы повышения квалификации. Уверен, что мы всегда найдем решения, которые стоят перед отраслью, благодаря воспитанию в стенах МЭИ первоклассных специалистов», — первый проректор НИУ «МЭИ» Владимир Замолодчиков.

В конференции приняли участие представители ведущих отраслевых компаний России: ПАО «Мосэнерго», Ассоциация «Мособлтеплоэнерго», ООО «Свободные технологии инжиниринг», ООО «Газпром теплоэнерго МО» и другие.

Со своей стороны работодатели рассказали студентам и выпускникам о возможности работы с современными универсальными технологиями, стажировке с 3 курса обучения, а также программах повышения квалификации на действующем производстве. Были затронуты вопросы целевого обучения и развития совместных образовательных программ.