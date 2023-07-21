Компания «ПОЗиС» Госкорпорации Ростех ввела в эксплуатацию аппарат лазерной сварки нового поколения. Он позволит получать металлоконструкции более высокого качества с точными размерами и существенно оптимизировать производство технологически сложной продукции.

Главное преимущество нового аппарата – точность сварки, которая в два-четыре раза выше по сравнению с классической технологией. С его помощью можно сваривать детали из стали, алюминия, титановых сплавов, меди и других металлов. При этом не нужно готовить кромки металлоконструкций, работы проводятся без специальных присадок, брызг и прожигов.

«Компания «ПОЗиС» шаг за шагом реализует программы модернизации и технического перевооружения, выходит на новый технологический уровень, наращивает объемы производства и потребительские качества продукции. Новое оборудование позволит повысить производительность труда в два раза и снизит трудоемкость выполнения работ», – отметил генеральный директор АО «ПОЗиС», председатель Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России Радик Хасанов.

С начала 2020 года «ПОЗиС» внедрил в производство линии продольной и поперечной резки металла, линию заливки дверей, ввел в эксплуатацию листогибочный центр, также запустил новый автоматизированный комплекс по производству элементов корпуса холодильников бытового и медицинского назначения, разработанный специалистами компании.