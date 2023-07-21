Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 6,3 МВт дополнительной мощности складскому комплексу крупнейшего в России завода по производству газотурбинных двигателей «ОДК-Климов» в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Источник питания – подстанция 110 кВ «Каменка». Для обеспечения электроснабжения объекта специалисты компании проложили две кабельные линии 10 кВ до принимающих энергоустройств потребителя.

АО «ОДК–Климов» — ведущий российский разработчик газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации. Корпорация включает в себя конструкторское бюро, современную производственную площадку и экспериментальную базу.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».