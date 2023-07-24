AGROпроволока - новый продукт завода "ЭМ-КАБЕЛЬ"

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24 июля 2023, 16:44 459 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"
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Инновации, Диверсификация, Импортозамещение – все три принципа работы ГК «ОПТИКЭНЕРГО» сошлись в новом продукте завода «ЭМ-КАБЕЛЬ» - стальной проволоке, плакированной алюминием марки AGROпроволока. Сфера применения новинки велика: это и виноградники, и садово-ягодные хозяйства, ореховые и хмелевые плантации, системы противоградовой защиты.

AGROпроволока устойчива к коррозии (показатели в 6 раз выше оцинкованного аналога), экономична, экологична и надежна. Это стопроцентное импортозамещение и полная замена зарубежной марки Grapal на отечественном рынке.

30 тонн AGROпроволоки уже смогли оценить виноградари Крыма, и еще более 20 тонн продукции готовится к отправке. Правительство полуострова поддержало использование плакированной проволоки, возмещая аграриям до 40% расходов на её покупку.

Надеемся, что с помощью AGROпроволоки будет возделана не одна сотня виноградников, и множество бокалов прекрасного вина будет поднято во славу отечественного производителя!

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Метки: ИННОВАЦИИ, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ЭМ-КАБЕЛЬ, ОПТИКЭНЕРГО
Отрасль: Кабельная промышленность 
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6.97

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