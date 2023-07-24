ПАО "Фортум" сменит название на ПАО "Форвард Энерго"

Совет директоров ПАО «Фортум» принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров для внесения изменений в Устав Общества. После одобрения участниками собрания и прохождения государственной регистрации публичное акционерное общество «Фортум» сменит фирменное наименование на публичное акционерное общество «Форвард Энерго».

«Изменение никак не отразится на деятельности компании и связано с отдельными вопросами регулирования в области использования интеллектуальной собственности», - отметили в пресс-службе.