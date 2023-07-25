Магистранты и бакалавры, проходящие летнюю производственную практику в Филиале Системного оператора ОДУ Сибири, побывали с экскурсией на Кемеровской ГРЭС.

Для магистрантов Инженерной школы энергетики Национального исследовательского Томского политехнического университета, обучающихся по специализированной программе Системного оператора, прохождение летней производственной практики в диспетчерском центре давно стало нормой.

Помимо стажировки в стенах диспетчерского центра, практикантам нынешнего года представилась редкая возможность побывать на одном из важнейших энергопредприятий энергосистемы Кузбасса. Знакомство студентов-практикантов с большой энергетикой началось с посещения Кемеровской ГРЭС. Это значимый объект большой энергетики, поставляющий электричество в Объединенную энергосистему Сибири и обеспечивающий теплом более половины потребителей областного центра Кузбасса.

Заместитель начальника ПТО Кемеровской ГРЭС Константин Тетюхин рассказал о предприятии, режиме и особенностях работы ГРЭС, основных профессиях и требованиях к специалистам, которые здесь трудятся. На примере работы Кемеровской ГРЭС будущие энергетики узнали, как происходит оперативное взаимодействие диспетчеров электростанции с диспетчерами Кемеровского РДУ.

В экскурсии приняли участие не только магистранты Томского политеха, но и бакалавры 3-го курса Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева и Новосибирского государственного технического университета. В ходе состоявшихся весной профориентационных встреч с представителями Системного оператора они выразили заинтересованность в прохождении летней практики в диспетчерском центре, и такая возможность им была предоставлена.

«Посещение предприятий энергетики позволяет осознать масштабность энергообъектов и важную роль Системного оператора в управлении технологическими режимами их работы», – говорит студентка магистратуры ТПУ Валентина Подглазова.

К ее мнению присоединяется магистрант ТПУ Илья Копцев: «Такие экскурсии позволяют оценить масштаб отечественной энергетики, ее первостепенную роль в обеспечении благополучия населения, развития промышленности и экономики страны, а также систематизировать полученные в вузе знания о технологических процессах – в данном случае о производстве электрической и тепловой энергии».

«Знакомство с работой энергопредприятий необходимо для сопоставления изученных в институте материалов с реальным оборудованием и процессами энергообъектов», – уверена студентка ТПУ Дарья Байкалова.

Третьекурсница НГТУ – НЭТИ Диана Петрова отметила, что впервые побывала на ГРЭС, и это очень полезный опыт:

«Университеты учат теории, и порой не всегда понятно, как оборудование работает на практике. В целом практика в ОДУ Сибири очень насыщенная, я узнала много нового. Программа стажировки хорошо погружает студента в рабочую атмосферу: узнаешь про каналы связи, назначение автоматики, комплекс ОИК и многое другое».

По окончании летней производственной практики стажерам Томского политеха предстоит защита ее результатов. В ходе публичных выступлений перед специально созданной в вузе комиссией с участием представителей Системного оператора, магистранты расскажут о выполнении конкретных производственных задач. Это позволит определить траекторию профессиональной подготовки для дальнейшего трудоустройства в конкретные подразделения Системного оператора.

Для практикантов-бакалавров практика станет хорошей стартовой площадкой для самоопределения с дальнейшей траекторией обучения и откроет возможности поступления на профильную магистерскую программу Системного оператора в ТПУ.