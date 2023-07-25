Энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» с начала 2023 года обеспечили электросетевой инфраструктурой 32 объекта здравоохранения. Медицинскую помощь в них будут получать более 23 тысяч жителей региона.

К электросетям подключили фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории в населенных пунктах Слободского, Унинского, Мурашинского, Оричевского, Пижанского, Малмыжского, Вятскополянского, Арбажского, Афанасьевского, Зуевского, Тужинского, Лузского, Белохолуницкого, Даровского, Кикнурского, Котельничского и Кильмезского районов Кировской области. Общая максимальная присоединенная мощность составила 600 кВт. Все работы выполнены сотрудниками «Кировэнерго» значительно раньше сроков, определенных в договорах.

Так, в Мурашинском районе от подстанции 110 кВ «Безбожник» электроснабжение получила современная врачебная амбулатория в одноименном поселке. Учреждение будет обслуживать население своего и ближайших поселений общей численностью 2,5 тысячи человек. Максимальная мощность, выданная объекту, составила 60 кВт.

Сотрудники филиала обеспечили сетевой инфраструктурой новое здание амбулатории в поселке Дубровка Белохолуницкого района. Объект запитан от подстанции 110 кВ «Дубровка». Медучреждению предоставлена максимальная мощность 45 кВт.